Galeriler Videolar
İstanbul 27°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
100190
ALTIN
141.125
DOLAR
3.5298
STERLİN
4.5847
EURO
4.0344
Kayseri'de Eroin Satan Anne ve Oğlu Gözaltında
Kayseri'de Eroin Satan Anne ve...
Galatasaray, Brezilyalı Futbolcu Maicon'u İstanbul'a Getirdi
Galatasaray, Brezilyalı Futbolcu Maicon'u İstanbul'a...
İHA'lar Tespit Etti, Teröristler Hava Atışı İle Vuruldu
İHA'lar Tespit Etti, Teröristler Hava...
İzmir Konak'ta Su Borusu Patladı Trafik Felç Oldu
İzmir Konak'ta Su Borusu Patladı...
Aydın Sıcaktan Kavruldu! Dereceler 46'yı Gösterdi
Aydın Sıcaktan Kavruldu! Dereceler 46'yı...

Kayseri'de Eroin Satan Anne ve Oğlu Gözaltında

KAYSERİ'de polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişiye eroin satışı yaptığı belirlenen ana-oğul gözaltına alındı.

29 Haziran 2017 Perşembe 22:50
Kayseri'de Eroin Satan Anne ve Oğlu Gözaltında

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü polislerinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda  M.Ç., A.F.Ş., H.K. ile Fatma İ. ve oğlu Hakan İ. yakalandı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 5 parça halinde 2.85 gram eroin ele geçirildi.

Zanlılarından M.Ç., A.F.Ş ve H.K uyuşturucu madde kullanmaktan çıkarıldıklar mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Bu arada adı geçen 3 kişiye uyuşturucu madde sağladıkları belirlenen Fatma İ.(47) ile oğlu Hakan İ.(21) gözaltına alındı. Ele geçirilen eroin ve satışta kullanılan alüminyum folyo ve çeşitli aparatlara ele konuldu.



Son Güncelleme: 29.06.2017 22:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tokat'ta Beraber Yolculuk Yaptığı Arkadaşını Öldürdü
Tokat'ta Beraber Yolculuk Yaptığı Arkadaşını Öldürdü
İstanbul Gece de Sıcak! Vatandaşlar Sokağa Döküldü
İstanbul Gece de Sıcak! Vatandaşlar Sokağa Döküldü
Konya'da Tombala Operasyonu
Konya'da Tombala Operasyonu
Bornova'da Üniversite Öğrencisi Arkadaşının Evinde İntihar Etti
Bornova'da Üniversite Öğrencisi Arkadaşının Evinde İntihar Etti
Etek Altından Fotoğraf Çeken Şahıs Linç Edilmek İstendi
Etek Altından Fotoğraf Çeken Şahıs Linç Edilmek İstendi
Kalkışma Davasını Cumhurbaşkanlığı Danışmanları da İzledi
Kalkışma Davasını Cumhurbaşkanlığı Danışmanları da İzledi
Kız Arkadaşına Laf Atılınca Cinayet İşledi
Kız Arkadaşına Laf Atılınca Cinayet İşledi
"Eşyalarımı Alacağım" Deyip Eski Eşinin Evini Yaktı
"Eşyalarımı Alacağım" Deyip Eski Eşinin Evini Yaktı
İHA'lar Tespit Etti, Teröristler Hava Atışı İle Vuruldu
İHA'lar Tespit Etti, Teröristler Hava Atışı İle Vuruldu
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim