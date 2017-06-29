Kayseri'de Eroin Satan Anne ve Oğlu Gözaltında

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü polislerinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda M.Ç., A.F.Ş., H.K. ile Fatma İ. ve oğlu Hakan İ. yakalandı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 5 parça halinde 2.85 gram eroin ele geçirildi.



Zanlılarından M.Ç., A.F.Ş ve H.K uyuşturucu madde kullanmaktan çıkarıldıklar mahkeme tarafından serbest bırakıldı.



Bu arada adı geçen 3 kişiye uyuşturucu madde sağladıkları belirlenen Fatma İ.(47) ile oğlu Hakan İ.(21) gözaltına alındı. Ele geçirilen eroin ve satışta kullanılan alüminyum folyo ve çeşitli aparatlara ele konuldu.