Kayıp müzisyen Metin Kor'un cesedi bulundu (1)

Antalya'nın Kaş ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan müzisyen Metin Kor'un, kamp yaptığı alanının yaklaşık 500 metre yukarısında cesedi bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------- Klip Arama yapılan bölgenin drone görüntüleri ANTALYA...

Kayıp müzisyen Metin Kor'un cesedi bulundu (1)

Antalya'nın Kaş ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan müzisyen Metin Kor'un, kamp yaptığı alanının yaklaşık 500 metre yukarısında cesedi bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------
Klip
Arama yapılan bölgenin drone görüntüleri

ANTALYA ()

YORUM EKLE
Gönder