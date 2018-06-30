Kayıp müzisyen Metin Kor'un cesedi bulundu (1)

Antalya'nın Kaş ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan müzisyen Metin Kor'un, kamp yaptığı alanının yaklaşık 500 metre yukarısında cesedi bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------
Klip
Arama yapılan bölgenin drone görüntüleri
ANTALYA ()
Antalya'nın Kaş ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan müzisyen Metin Kor'un, kamp yaptığı alanının yaklaşık 500 metre yukarısında cesedi bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------- Klip Arama yapılan bölgenin drone görüntüleri ANTALYA...
Antalya'nın Kaş ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan müzisyen Metin Kor'un, kamp yaptığı alanının yaklaşık 500 metre yukarısında cesedi bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------
Klip
Arama yapılan bölgenin drone görüntüleri
ANTALYA ()