Kaybolan Çiçekler 29 Mart Yeni Bölüm 53.Son Bölüm Fox Tv Canlı Aras Bebek Ortaya Çıktı'mı?

Fox tv'nin hafta içi her gün yayınlanan ve izlenme rekoru kıran programı İnci Ertuğrul ile Kaybolan Çiçekler 29 Mart yeni bölümde Babası Bayram tarafınfan kaçırılan Aras bebek bulundumu?İnci Ertuğrul ve ekibi Adım Adım Aras bebeğin nerede olduğunu ortaya çıakrıcakmı?Anne Cansu hanım stüdyoda oğlu için gözyaşı dökerken Baba bayram Bey oğlu arası alıp ortadan kayboldu. peki baba Bayram bey oğlu Arası nereye götürdü. Bayram beye kimler yardım ediyor. Stüdyoda gözyaşlarına boğulan Anne Cansu hanım bebeği Arasa kavuşucakmı?İnci Ertuğrul Bayram Bey hakkında neler söyledi.

Kayı Kadriye'nin telefon kayıtlarına aylar sonra ulaştı. Bakkal Mehmet2in inmtihar etmeden önce kimi arayıp tehdit etti. Dehdit edilen kişi canlı yayında Neler söyledi.Kayıp kadriye hakkında dedektif h,gibi iz süren İnci Ertuğrul'un ekibi Kadriye hakkında hngi bilgilere ulaştı bebeği ile birlikte ortadan kaybolan Kadriye nerede neden ve kimden kaçıyor. Kadriyeye kim yardım ediyor.veya kaçırıyor. İnci Ertuğrul yeni bölümde kadriye hakkında Anne ve Babasına neler söyledi.Kaybolan Çiçekler 29 Mart yeni bölüm Fox tv Canlı

KAYBOLAN ÇİÇEKLER KONUSU:

bir psikolog, bir avukat ve çocuklarını bulmak, onlara kavuşmak için çare bekleyen aileleri Kaybolan Çiçekler’de ağırlayacak Çeşitli nedenlerden dolayı kaybolmuş çocuklarını bulmak isteyen yüreği parçalanmış ailelerin çaresizliğine çare olmak, sorunlarına hukuki ve psikolojik desteklerle çözümler aramak ve en önemlisi kaybolan ailelerin çocuklarını bulmak için çalışan yepyeni programın sunucu koltuğunda İnci Ertuğrul oturuyor ve ona konusunda uzman titiz bir istihbarat ekibi eşlik ediyor.

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Türkiye’nin her yerinde görev yapan 4 adet muhabir ile canlı olarak olay yerlerinden bilgi alınacak, kaybolan çocuklarla ilgili istihbarat bilgileri uzman bir ekip tarafından en ince detayına kadar titizlikle araştırılacak ve emniyet, jandarma ve diğer görevliler birlikte çalışmalar yürütülecek. İnci Ertuğrul, Kaybolan Çiçekler ile aileleri çocukları ile kavuşturmak için kolları sıvayacak ve herkes FOX ekranlarında bu duygusal mücadeleye tanıklık edecek.