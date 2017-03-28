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Kaybolan Çiçekler 28 Mart Yeni Bölüm 52.Son Bölüm Fox Tv Canlı Kadriye Ortaya Çıktı'mı?

Fox Tv'nin en çok izlenen rpogramlarından Kaybolan Çiçekler 28 Mart Yeni Bölüm 52.Son Bölüm Fox Tv Canlı Yayın yeni bölümde stüdyoda neler yaşandı. Kayıp Kadriye hakkında hangi bilgilere Ulaşıldı Kadriye ortaya çıktı'mı?

28 Mart 2017 Salı 12:50
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Kaybolan Çiçekler 28 Mart Yeni Bölüm 52.Son Bölüm Fox Tv Canlı Kadriye Ortaya Çıktı'mı?

Fox Tv'nin en çok izlenen programlarından İnci Ertuğrul ile Kaybolan Çiçekler 28 Mart Yeni Bölümünde Günlerdir kendisinden hiçbir haber alınamayan kadriye nerede Kadriyeyi kaçırdılarmı Kadriye'nin kaçmasına kim yardım ediyor. Hala Sabriye Kadriye hakkında neler söyledi. bebeği ile birlikte ortadan kaybolan İnci Ertuğrul ve Ekibinin dedektif gibi İz Sürdüğü Kadriye Nerede Ortaya Çıktımı?

Aras Bebek Bulundumu?Babası Bayram Tarafından kaçırılan Aras Bebek ortaya çıktımı?hem ekip hemde polisle beraber dedektif gibi iz Süre Ekip Kayıp Aras Bebeğin nerde olduklarını bulkdularmı?Bayram'ın teyzesi Bayram hakkında neler söyledi. Bayram bebeği Arası canlı yayına getirip Annesine teslim edecekmi?İnci Ertuğrul Aras Bebek Hakkında Neler söyledi.

İNCİ ERTUĞRUL KİMDİR:

1956 doğumlu, 61 yaşında. İnci Ertuğrul 1956 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Trabzon Akçaabat'lı olan İnci Ertuğrul eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Kariyeri İnci Ertuğrul spikerlik mesleğine ilk olarak TRT tarafından açılan spikerlik sınavı ile adım atmıştır.

Bu sınavdan sonra TRT'de eğitim alan İnci Ertuğrul devamında ise çeşitli radyolarda program sunucusu ve yapımcı olarak çalışmıştır. 1993 senesinde TGRT kanalının kurulması ile birlikte İstanbul'a gelen ve bu kanalda çalışmaya başlayan İnci Ertuğrul, radyo programcılığının yanı sıra, TGRT 'de tartışma programları sunmaya başlamıştır.

Kaybolan Çiçekler İzlemek İçin TIKLAYINIZ

TRT, Flash TV, Star TV, TGRT gibi kanallarda spiker olarak görev alan İnci Ertuğrul uzun yıllar haber spikeri olarak ekranlarda olmuştur. Ardından bir süre ekranlara ara vermiş ve akademisyen olarak görev almıştır. Özel bir üniversitede ders vermiştir.

Güncel Projesi İnci Ertuğrul son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Kaybolan Çiçekler isimli programın sunuculuğunu yapmaktadır. Kaçırılan ya da ortadan kaybolan kız çocuklarının bulunmasına yönelik bir program olan Kaybolan Çiçekler programı, Fox TV kanalında haftaiçi her gün gündüz kuşağında yayınlanmaktadır.



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