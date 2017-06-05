Galeriler Videolar
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL
BİST
99020
ALTIN
144.419
DOLAR
3.5049
STERLİN
4.5206
EURO
3.9481
İzmir'de Keşif yapan DEAŞ Militanları Yakalandı
İzmir Keşif yapan DEAŞ Militanları...
Facebook Terör Paylaşımları Yapanları Şikayet Edecek
Facebook Terör Paylaşımları Yapanları Şikayet...
Melez Buğday Verimliliği Artıracak
Melez Buğday Verimliliği Artıracak
Fikret Orman'dan Mesaj : Güneşli Günler Devam Edecek
Fikret Orman'dan Mesaj : Güneşli...
Demir Eritme Bölümünde Pota Patladı : 1 İşçi Öldü
Demir Eritme Bölümünde Pota Patladı...

Kato'da Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu!

Şırnak ve çevresindeki operasyonları yöneten Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ismi Kato'da sürdürülen operayona verildi...

05 Haziran 2017 Pazartesi 11:22
Kato'da Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu!

ŞIRNAK Şenoba'da meydana gelen helikopter  kazası sonucu 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ismi Kato'da 47 gündür devam eden ve bizzat başından beri yönettiği operasyona verildi. Bölgede şimdiye kadar teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen mağara sayısı 97'ye ulaştığı belirtildi.

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda ve emir-komutasında İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017’de başlayan operasyon zor arazi ve hava şartlarında 47 gündür devam ediyor.

Operasyon bölgesinde 31 Mayıs-04 Haziran 2017 tarihleri arasında teröristler tarafından kullanılan 6 yeni mağara tespit edildi.  Şimdiye  kadar bölgede tespit edilen mağara sayısı 97’ye ulaştı. Mağaraların aramalarına emniyetli bir şekilde devam edildiği belirtildi.

31 Mayıs-04 Haziran 2017 tarihleri arasında Şırnak-Kato Dağı bölgesinde yeni tespit edilen 6 mağara içerisinde yapılan aramada; 32 kalaşnikof piyade tüfeği,  43 bin kalaşnikof mühimmatı,  1000 doçka mühimmatı,  176 el bombası,  2 bin 500 adet bixi mühimmatı,  1500  HK-33 mühimmatı,  10 adet RPG-7 a/t sevk fişeği, 1 anti tank mayını, 25 T-40 bombaatar mühimmatı kapsülü, 50 M-16 dipçiği, 1 doçka mekanizması,  10 tüp, çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede devam eden operasyonda toplam olarak 751 adet muhtelif tipte silah, 411 bin 335 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 76 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahkemede Ömer Halis Demir Gerginliği!
Mahkemede Ömer Halis Demir Gerginliği!
Samsun'da Bonzai Çetesine Büyük Darbe
Samsun'da Bonzai Çetesine Büyük Darbe
Adana'da PKK'nın Şehir Yapılanmasına Darbe!
Adana'da PKK'nın Şehir Yapılanmasına Darbe!
İzmir'de Keşif yapan DEAŞ Militanları Yakalandı
İzmir'de Keşif yapan DEAŞ Militanları Yakalandı
20 İlde Jandarmaya FETÖ Operasyonu
20 İlde Jandarmaya FETÖ Operasyonu
Müşteriler Yetmedi Sonunda Babasını Bile Dolandırdı!
Müşteriler Yetmedi Sonunda Babasını Bile Dolandırdı!
Fethullah Gülen 3 Ay İçinde Vatandaşlıktan Çıkarılacak!
Fethullah Gülen 3 Ay İçinde Vatandaşlıktan Çıkarılacak!
Kadere Bak! İntihar Etmek İsteyen Kadını Kurtarmak İsterken Canından Oldu
Kadere Bak! İntihar Etmek İsteyen Kadını Kurtarmak İsterken Canından Oldu
Demir Eritme Bölümünde Pota Patladı : 1 İşçi Öldü
Demir Eritme Bölümünde Pota Patladı : 1 İşçi Öldü
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim