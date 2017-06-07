Katar'dan Sonra Hedefte Türkiye mi Var?

Suudi Arabistan Bahreyn, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Libya, Katar'la bu sabah itibariyle tüm diplomatik ilişkilerini kesti. 6 ülkede yaşayan Katar vatandaşları için 14, diplomatlar için ise 2 gün ülkeleri terk etme süresi verildi.

Peki Katar krizi nasıl çıktı?

Katar'a ambargo kararı alan ülkeler özellikle de Suudi Arabistan bir süredir Katar'ın bazı terör gruplarına maddi destek sağladığı ve İran'la işbirliği yaptığı iddialarını gündeme getiriyordu. Körfez ülkelerinin iddiasına göre Katar İran'la işbirliği halinde. Aynı zamanda Körfez ülkelerinin terör grubu olarak tanımladığı Müslüman Kardeşler ve DEAŞ'a maddi destek sağladıkları da iddialar arasındaydı.



Suudi Arabistan'ın başını çektiği iddialar geçen hafta Katar Ulusal Haber Ajansı'nın sosyal medya hesaplarına yapılan bir siber saldırı sonrası krize dönüştü. Katar Resmi Haber Ajansı QNA sitesinde 23 Mayıs gecesi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye atfedilen "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamalar yayınlamıştı. Açıklamalar kısa bir süre içinde medyada geniş bir şekilde yer almıştı. Bundan birkaç saat sonra açıklama yapan Katar hükümeti İletişim Dairesi Direktörü Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurmuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, QNA'nın siber saldırıya uğradığını ve yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, medya organlarından bu açıklamaları dikkate almalamalarını talep etmişti.

SUUDİLER İKNA OLMADI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan basını başta olmak üzere Ortadoğu'daki basın yayın organları yalanlamaları dikkate almayarak siber saldırı girişimini Katar aleyhine bir kampanyaya dönüştürmüştü.

Suudi Arabistan'daki ABD-Körfez Ülkeleri ile ABD-İslam Ülkeleri zirveleri, terörle mücadele vurgusu ile sonuçlanmıştı. Suudi Arabistan'daki zirvelerden hemen sonra da Hamas'ın sürgündeki eski liderine ev sahipliği yapan ve sık sık Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yardım etmekle suçlanan Katar aleyhinde yapılan haber kampanyası dikkati çekiyor.

ASIL MESELE İRAN

Uzmanlara göre Suudi Arabistan'ın başı çektiği Katar karşıtı hareketin asıl hedefi İran'ın bölgedeki nüfusunu arttırmasına engel olmak. Katar'ın İran'la yakın ilişkileri özellikle sünni körfez ülkeleri arasında uzun süredir kriz sebebi.

TRUMP'IN ZİYARETİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesinden birkaç gün sonra yaşanan kriz, kimilerine göre, yeni Amerikan yönetiminin Ortadoğu vizyonu kapsamında yaşanan gelişmeler olarak yorumlanırken, kimilerine göre de ABD ile bağlarını yeniden güçlendiren Suudi Arabistan'ın bölgede kendi gücünü ve siyasetini hissettirmesi şeklinde değerlendiriliyor.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK SIKINTI

Katar'ın Körfez ülkeleriyle yaşadığı bu sıkıntı Türkiye'yi deyin yerindeyse iki arada bir derede bırakacak. Körfez ülkelerinin tamamıyla ilişkisi iyi olan Türkiye'nin Katar'la ilişkisi de sorunsuz. Öyle ki Türkiye'nin tugay düzeyinde bir askeri üssü bulunuyor. Uzmanlara göre, Katar'a karşı olası bir askeri harekat Türkiye'yi çok zor durumda bırakabilir.

Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünde 13 subay, 19 astsubay ve 56 uzman görev yapıyor.

Öte yandan Katar ile Türkiye arasında ticari ilişkiler de üst düzeyde.

MÜSLÜMAN KARDEŞLER MESELESİ DE TÜRKİYE'Yİ DARDA BIRAKACAK

Türkiye'yi arada bırakacak bir diğer konu ise Türkiye'nin Müslüman Kardeşler grubunu terör örgütü olarak görmemesi. Müslüman Kardeşlerle ilgili körfezdeki tutum Türkiye'yi etkileyebilir. Mısır'la ilişkilerde olduğu gibi Türkiye'nin Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Yemen ve Libya'yla da sorun yaşamasına neden olabilir.