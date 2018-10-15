Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Atiyye Beştepe'de 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Halid Bin Muhammed el-Atiyye'yi Beştepe'de kabul etti.
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-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Halid Bin Muhammed el-Atiyye'yi Beştepe'de kabul etti. Görüntü dökümü -Kabulden genel ve detaylar ANKARA...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Halid Bin Muhammed el-Atiyye'yi Beştepe'de kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA ()