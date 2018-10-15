Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Atiyye Beştepe'de 

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Halid Bin Muhammed el-Atiyye'yi Beştepe'de kabul etti.  Görüntü dökümü -Kabulden genel ve detaylar  ANKARA...

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Atiyye Beştepe'de 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Halid Bin Muhammed el-Atiyye'yi Beştepe'de kabul etti. 


Görüntü dökümü

-Kabulden genel ve detaylar 

ANKARA () 
 

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