Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Atiyye Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Halid Bin Muhammed el-Atiyye'yi Beştepe'de kabul etti. Görüntü dökümü -Kabulden genel ve detaylar ANKARA...