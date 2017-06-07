Galeriler Videolar
İstanbul 23°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL
BİST
97617
ALTIN
146.870
DOLAR
3.5505
STERLİN
4.5984
EURO
3.9988
Fuhuşa Yer Temin Eden 83 Yaşındaki Sanık Tutuklandı
Fuhuşa Yer Temin Eden 83...
8 Aylık Hamile Kadın Fuhuş Yaparken Yakalandı!
8 Aylık Hamile Kadın Fuhuş...
Polisten Bandrol 3 Operasyonu!
Polisten Bandrol 3 Operasyonu!
Uyuşturucu Hap Satan Karı Koca Yakalandı
Uyuşturucu Hap Satan Karı Koca...
İstanbul'da Kurt Kapanı-5 Operasyonu Başladı!
İstanbul'da Kurt Kapanı-5 Operasyonu Başladı!

Katar'a Türkiye'den Büyük Destek! İşte TBMM'de Kabul Edilen O Tezkere

ABD'nin kontrolündeki 8 Ortadoğu ülkesi tarafından ablukaya alınan Katar'a Türkiye'den büyük destek geldi. İşte TBMM tarafından kabul edilen o maddeler.

07 Haziran 2017 Çarşamba 20:51
Katar'a Türkiye'den Büyük Destek! İşte TBMM'de Kabul Edilen O Tezkere

TBMM Genel Kurulunda, Türk askerinin Katar'da konuşlanmasını içeren kanun tezkeresi, Meclis'te kabul edildi. 

TBMM Genel Kurulu, başkanvekili Ahmet Aydın Başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Katar Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İşbirliği Protokolü'nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı kabul edildi. Kanunun gerekçesinde, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Katar Devleti İçişleri Bakanlığı arasında 25 Aralık 2001 tarihinde imzalanan Güvenlik İşbirliği Anlaşması hükümleri çerçevesinde, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İşbirliği Protokolü"nün 02 Aralık 2015 tarihinde Doha'da imzalandığı hatırlatıldı. 

Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Katar Devleti İç Güvenlik Kuvvetleri arasında tesis edilecek iş birliğinin prensip ve çerçevesini belirlemek maksadıyla hazırlanan protokol ile eğitim faaliyetlerinin planlama, koordinasyon ve icrasına ilişkin hususlar ve tarafların görev ve sorumlulukları belirlendiği kaydedildi. 

İki ülke protokol çerçevesinde şu alanlarda iş birliği yapacak: 

- Birlik, karargah ve kurumlara ziyaretler, 

- Tarafların okul, eğitim merkezi ve birliklerinde karşılıklı verilecek eğitim (lisan eğitimi dahil) ve öğretim, 

- İç güvenlik eğitimi, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele eğitimi, toplumsal olaylara müdahale eğitimi, askeri kolluk görevlerine yönelik eğitimler ve mobil eğitim timi görevlendirmeleri, 

- Her iki tarafın birlik, karargah ve kurumlarında verilecek görev başı eğitimi,  

- Tarafların okul, eğitim merkezi ve birliklerinde karşılıklı verilecek kurslar, 

- Eğitimde kullanılan teçhizat ve eğitim yardımcı malzemelerinin geliştirilmesinde karşılıklı yardımlaşma, 

- Müşterek konularda tecrübe ve bilgi mübadelesi ile teknolojik iş birliği, 

- Eğitim-öğretim ve teknik-lojistik konularda bilgi ve tecrübe aktarımı maksadıyla "danışmanlık hizmeti" sağlanması, 

- Genelkurmay Başkanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve kurs görmek üzere personel gönderilmesi.  



Son Güncelleme: 07.06.2017 21:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çobankale'de Define Arayanlar Suçüstü Yakalandı!
Çobankale'de Define Arayanlar Suçüstü Yakalandı!
Kız Kardeşini Hamile Bırakan Şahıs : Pişmanım
Kız Kardeşini Hamile Bırakan Şahıs : Pişmanım
Fuhuşa Yer Temin Eden 83 Yaşındaki Sanık Tutuklandı
Fuhuşa Yer Temin Eden 83 Yaşındaki Sanık Tutuklandı
Selahattin Demirtaş'ın Duruşmaya Getirilme İsteği Reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın Duruşmaya Getirilme İsteği Reddedildi
8 Aylık Hamile Kadın Fuhuş Yaparken Yakalandı!
8 Aylık Hamile Kadın Fuhuş Yaparken Yakalandı!
Polisten Bandrol 3 Operasyonu!
Polisten Bandrol 3 Operasyonu!
Çocukları Şoke Eden Uyuşturucu Manzarası
Çocukları Şoke Eden Uyuşturucu Manzarası
Uzman Çavuş Hastanede Şehit Oldu
Uzman Çavuş Hastanede Şehit Oldu
Uyuşturucu Hap Satan Karı Koca Yakalandı
Uyuşturucu Hap Satan Karı Koca Yakalandı
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim