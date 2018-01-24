Kasiyer Gülsün çete lideri çıktı !

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat eden iki vatandaş bankamatikten kredi kartları kullanılarak bilgileri olmadan para çekildiğini söyledi. Kartları incelemeye alan ekipler iki mağdurun da ortak alışveriş yaptığı Selçuklu ilçesindeki kafeyi tespit etti.

Cumhuriyet Savcılığı kararıyla kafenin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, kasiyer Gülsün Yaşar'ın müşterilerin kredi kartlarını iki farklı pos cihazından geçirdiğini fark etti.Cumhuriyet Savcılığı kararıyla kafenin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, kasiyer Gülsün Yaşar'ın müşterilerin kredi kartlarını iki farklı pos cihazından geçirdiğini fark etti.

Görüntüler sonrasında gözaltına alınan kasiyerin telefonunda sliplerin fotoğrafları ve 'ilk işim nasıl' yazan mesajlar çeteyi ele verdi.

Gülsün Yaşar (20) işletme müdürü Ali Aydemir ile dolandırılan paralara yüzde 50 ortak olduklarını, 9 müşterinin kartını kopyaladığını söyledi.