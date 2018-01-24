Galeriler Videolar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
119126
ALTIN
162.872
DOLAR
3.7547
STERLİN
5.2940
EURO
4.6318
Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera futbolu bıraktı
Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera...
Galatasaray'dan Eto'o bombası !
Galatasaray'dan Eto'o bombası !
Talisca'ya Çin'den çılgın teklif !
Talisca'ya Çin'den çılgın teklif !
Beşiktaş'ta Negredo ve Quaresma krizi yaşanıyor !
Beşiktaş'ta Negredo ve Quaresma krizi...
Dünya yıldızı Robinho resmen Sivasspor'da !
Dünya yıldızı Robinho resmen Sivasspor'da...

Kasiyer Gülsün çete lideri çıktı !

Konya'da akıllara durgunluk veren olay ... Edinilen bilgilere göre kredi kkopyalayarak vatandaşların hesaplarını boşaltan çeteyi bir kasiyerin telefonunda ele geçirilen “İlk işim nasıl” mesajı çökertti.

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:59
Kasiyer Gülsün çete lideri çıktı !

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat eden iki vatandaş bankamatikten kredi kartları kullanılarak bilgileri olmadan para çekildiğini söyledi. Kartları incelemeye alan ekipler iki mağdurun da ortak alışveriş yaptığı Selçuklu ilçesindeki kafeyi tespit etti.

Cumhuriyet Savcılığı kararıyla kafenin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, kasiyer Gülsün Yaşar'ın müşterilerin kredi kartlarını iki farklı pos cihazından geçirdiğini fark etti.Cumhuriyet Savcılığı kararıyla kafenin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, kasiyer Gülsün Yaşar'ın müşterilerin kredi kartlarını iki farklı pos cihazından geçirdiğini fark etti.

Görüntüler sonrasında gözaltına alınan kasiyerin telefonunda sliplerin fotoğrafları ve 'ilk işim nasıl' yazan mesajlar çeteyi ele verdi.

Gülsün Yaşar (20) işletme müdürü Ali Aydemir ile dolandırılan paralara yüzde 50 ortak olduklarını, 9 müşterinin kartını kopyaladığını söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'de sızma girişimi önlendi , 8 terörist öldürüldü !
Afrin'de sızma girişimi önlendi , 8 terörist öldürüldü !
Ortaköy'de gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi , 3 yaralı !
Ortaköy'de gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi , 3 yaralı !
Tüfekle şaka yaparken kendini vurdu !
Tüfekle şaka yaparken kendini vurdu !
Afrin şehidinin arzu Devlet Bahçeli tarafından yerine getirilecek !
Afrin şehidinin arzu Devlet Bahçeli tarafından yerine getirilecek !
Afrin'den kötü haber geldi ! Üsteğmen Şehit oldu ..!
Afrin'den kötü haber geldi ! Üsteğmen Şehit oldu ..!
Mehmetçik 'Yörük Teyze'yi cephede de unutmadı !
Mehmetçik 'Yörük Teyze'yi cephede de unutmadı !
Afrin'den acı haber geldi ! 1 askerimiz şehit oldu
Afrin'den acı haber geldi ! 1 askerimiz şehit oldu
ORG.Hulusi Akar'dan 'Afrin' açıklaması !
ORG.Hulusi Akar'dan 'Afrin' açıklaması !
Afrin'de Türk pilottan inanılmaz başarı !
Afrin'de Türk pilottan inanılmaz başarı !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim