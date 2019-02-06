KARTAL'DAKİ YARALILAR HASTANEYE GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ-İSTANBUL

Kartal'da çöken binadan çıkarılan yaralılar hastaneye getirilmeye başlandı.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 6 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.Çökme nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Enkazdan çıkarılan yaralılar Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıların hastaneye getirilmesi

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