KARTAL'DA OTOMOBİL HIRSIZLARINA OPERASYON KAMERADA

Haber-Kamera: Ali AKSOYER İstanbul

İstanbul'da oto hırsızlığına yönelik operasyonda çaldıkları araçları parçalayarak sattıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri Üsküdar ve Pendik'te geçen ay çalınan iki otomobille ilgili olarak çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden yapılan takiplerle ekipler araçların yerlerini tespit etti. Belirlenen adrese yapılan operasyonda parçalanmış 3 araç bulundu. Parçaları birbiri ile değiştirilen ve motorları sökülmüş araçlar incelemeye alındı. Ekipler araçların şasi numaralarını kontrol ettiğinde Üsküdar’da 4 Haziran'da Sabri G.'ye, Pendik’te 6 Haziran'da çalınan Erkan K.'ya (41) ait araç olduğunu tespit etti. Operasyonda, araçları çaldıkları öne sürülen Kamil Y. (38) ve Sedat M. (37) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen çalıntı araçlar sahiplerine teslim edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheliı adliyeye sevk edildi.



Görüntü dökümü:

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-Operasyondan görüntüler

-Polisler adresteki aramaları

-Araçların görüntüsü

-Şüphelilerin yakalanması

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

-Genel ve detaylar