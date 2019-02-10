KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN YANINDAKİ YUNUS APARTMANINDA YIKIMA ARA VERİLDİ (2)

Ramazan EĞRİ - Ersan SAN - Yılmaz BEZGİN - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL

Kartal'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı yıkımın başlandı. Yeşilyurt Apartmanın çökmesinin ardından hemen yanındaki bina olan Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. İş makineleriyle binanın üst katlarından itibaren yıkıma 18.45 Sıralarında gerçekleştirilmeye başlandı. Bir süre binanın dış cephesindeki balkonlar yıkıldı, ardından yıkıma ara verildi.



Görüntü Dökümü:

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-Havadan ve yerden yıkımdan görüntüler