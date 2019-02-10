KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN YANINDAKİ YUNUS APARTMANI YIKILIYOR (1)

Ramazan EĞRİ - Ersan SAN - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL

Kartal'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı yıkımın başlandı. Yeşilyurt Apartmanın çökmesinin ardından hemen yanındaki bina olan Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. İş makineleriyle binanın üst katlarından itibaren yıkımı gerçekleştiriliyor.



Görüntü Dökümü:

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-Havadan ve yerden yıkımdan görüntüler