KARTAL'DA CİP ÇALAN HIRSIZI VURAN KORUMALAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ali AKSOYER/İSTANBUL,() KARTAL'da dün sabah Bedrettin Dalan'ın oğluna ait bir aracı çaldıktan sonra kaçarken takip eden korumalar tarafından başından vurularak öldürülen Cemil Ö.(38)'in suç ortağı yeğeni Emrah Y.(23) polis tarafından gözaltına alındı. Olay sırasında farklı bir araçla kaçtığı belirlenen şüphelinin dayısının durumunu öğrenmeye geldiği Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesinde yakalandığı öğrenildi. Öte yandan polise teslim olan korumalar C.G. ile E.Ç. Cinayet Büro Amirliğinden adliyeye sevk edildi.

KORUMALAR TESLİM OLMUŞTU

Kartal, Orhantepe Mahallesi, Orhangazi Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait cip çalan şüpheliler hızla kaçmaya başlamıştı. Bedrettin Dalan'ın yakın korumaları takip ettikleri araca ateş ederek durdurmaya çalışırken direksiyonda bulunan şüpheli Cemil Ö. başından vurularak hayatını kaybetmişti. Olayı gerçekleştiren yakın korumalar ise bir süre sonra polise teslim olmuşlardı.

POLİS BAŞKA ARAÇLA KAÇAN İKİNCİ ŞÜPHELİYİ TESPİT ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlığı Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin cip çalmaya çalıntı lüks bir araçla geldiğini tespit etti. Bu araçta bulunan Cemil Ö.'ün araçtan inerek çaldığı cipi kullanmaya başladığı diğer araçla birlikte hızla kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Korumaların açtığı ateş sonucu Cemil Ö.'nün vurulmasının ardından şüphelilerin kullandığı diğer lüks aracın hızla olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

HASTANE ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINDI

Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri kaçan kişinin hastanede arkadaşını aramaya geleceği ihtimali üzerine Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi önünde pusu kurdu. Bir süre sonra yine çalıntı başka bir aracın içinde hastane önüne gelen şüpheli Emrah Y. polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan tahkikatta Emrah Y.'nin ölen Cemil Ö.'nün yeğeni olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin olay yerindeki ikinci araçla kaçtıktan sonra Kartal, Kurfalı mahallesine gittiği burada o aracı terk ederek daha önceden çaldığı başka bir otomobile bindiği öğrenildi. Şüphelinin dayısının durumunu öğrenmek için hastane önüne geldiği tespit edildi.

DAHA ÖNCE 22 KEZ GÖZALTINA ALINMIŞ

Oto hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri süren Emrah Y.'nin aralarında oto hırsızlığı, kişiyi hürriyetinden mahsun bırakma, evden hırsızlık gibi suçlardan toplam 22 kez polis tarafından yakalandığı belirtildi. Poliste ifadesi süren şüphelinin iddiaları kabul etmeyerek olay sırasında olay yerinde olmadığını söylediği belirtildi. Emrah Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KORUMALAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan olayın ardından polise teslim olan korumalar C.G. ile E.Ç. ise Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Anadolu adliyesine sevk edildi. İki korumanın işlemlerinin Anadolu Adliyesinde sürdüğü belirtildi.

Yetkililer olayla ilgili bir kişinin arandığını soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirttiler.

Görüntü dökümü:

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-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Emrah Y.'nin adliyeye sevk edilmesi

-ARŞİV GÖRÜNTÜLER

-Olay yeri

