KARTAL'DA BEDRETTİN DALAN'IN OĞLUNUN CİPİNİ ÇALAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU 

Çağatay KENARLI / İstanbul

Kartal'da bu sabah Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait cipi çalarken koruma tarafından öldürülen kişinin 38 yaşındaki Cemil Özel olduğu ortaya çıktı. Özel'in yapılan GBT sorgulamasında ise 'Nitelikli yağma', 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından aranması olduğu tespit edildi.

Olay, sabah saatlerinde Orhantepe Mahallesi, Orhangazi Caddesi Kırgülü Sokak'ta meydana geldi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dragos'ta bir siteden Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait çalışır durumdaki lüks cip, evin önüne bir otomobille gelen 3 kişiden Cemil Özel, tarafından kaçırıldı. Bu sırada 2 şüpheli ise, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Barış Dalan'ın yakın koruması ve şoförü olan Cemal G. ve koruma Ergin Ç. bir otomobille 38 yaşındaki şüpheli Cemil Özel'in peşine düştü. Kovalamaca sırasında Cemal G.'nin açtığı ateş sonucu cipin sürücü koltuğunda oturan Özel başından vurularak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olaya karışan diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

PARMAK İZİNDEN TESPİT EDİLDİ

Cipi çalan Cemil Özel'in yapılan incelemede üzerinden sahte kimlik ele geçirilirken, yapılan parmak izi incelemesiyle gerçek kimliği tespit edildi. Özel'in yapılan GBT sorgulamasında ise 'Nitelikli yağma', 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından aranması olduğu ortaya çıktı.

ÖZEL KORUMALARIN SUÇ KAYDI YOK, TAŞIMA RUHSATLI SİLAHLARI VAR

Barış Dalan'ın yakın koruması ve şoförü olan Cemal G. ve koruma Ergin Ç.'nin ise suç kayıtlarının olmadığı, taşıma ruhsatlı tabancalarının bulunduğu ortaya çıktı.

Barış Dalan'ın yakın koruması olan Cemal G. ile Ergin Ç. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olmuştu. Özel korumaların asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polisin incelemesi

-Cipin görüntüsü

-Kırık camı

-İçindeki ceset

-Polisin incelemesi

-Detaylar