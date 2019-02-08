KARTAL'DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

  Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Güven USTA/İSTANBUL,() Kartal'da çöken binanın enkazındaki arama-kurtarma çalışmaları 41 saati aştı.  Arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları 41 saattir durmadan devam ederken, vinç yardımıyla da...

KARTAL'DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

 

Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Güven USTA/İSTANBUL,()
Kartal'da çöken binanın enkazındaki arama-kurtarma çalışmaları 41 saati aştı. 
Arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları 41 saattir durmadan devam ederken, vinç yardımıyla da beton blokları kaldırma çalışmaları da yapılıyor. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı enkaz çevresinde yakınlarından gelecek iyi haberleri bekleyenler bulunuyor. İtfaiye ve ambulanslar  da hazır bekletiliyor. 

Görüntü Dökümü:
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- Arama kurtarma çalışmaları
- Enkazdan görüntüler
- Bekleyenlerin görüntüsü
- Detaylar
 

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