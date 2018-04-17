Karlov Suikastçısının Telefon Şifresi Kırılamııyor!

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Çinli uzman 72 saat uğraştı, şifreyi kıramadıBüyükelçi Karlov, 19 Aralık 2016’da Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü. Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından sürdürülen soruşturmada, Altıntaş’a ait telefonun şifresinin kırılmasına ilişkin çalışmalarda kritik bir gelişme yaşandı.

ÇİNLİ UZMAN DA ŞİFREYİ KIRAMADI

Telefon şifresinin kırılması için İngiltere’den Çin uyruklu bir kripto uzmanı getirildi. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, şifre kırma çalışması için Ankara Adliyesi’nde özel bir oda oluşturuldu. Kapısına x-ray cihazı konulan özel odada giriş-çıkışların kontrolü için önlem alındı. Savcı Akıncı’nın gözetiminde 72 saat boyunca yapılan tüm çalışmalara karşın Altıntaş’ın telefonunda bulunan ve bazı uygulamaların açılabilmesi için kurduğu ikinci bir şifreleme programı nedeniyle sonuç alınamadı. 16 haneli olduğu belirlenen şifre, tüm çalışmalara karşın çözülemedi.

YÜZDE 25’E KADAR İLERLEYEBİLDİ



Çalışma sırasında Altıntaş’ın telefonunun cihaza bağlanmasından sonra “şifre çözümleniyor” uyarısı alındığı, yüzde 25’e kadar ilerleme kaydedilmesinden sonra sistemin kilitlendiği belirtildi. Yabancı uzman şifreyi çözemediği halde daha önceden anlaştığı 20 bin dolarlık ücretini aldığı bildirildi.

Savcılığın, telefonun bağlı olduğu iCloud hesabının şifresi sayesinde Altıntaş’ın yazışma ve maillerine ulaştığı ancak telefonundaki FaceTime ve benzeri uygulamasından kimlerle iletişime geçtiğini öğrenebilmek için şifreyi kırdırmaya çalıştığı kaydedildi.

‘ABİ’NİN ŞİFRESİ KIRILDI

Öte yandan, Altıntaş’ı suikasta azmettirdiği öne sürülen FETÖ abisi Şahin Söğüt’ün cep telefonunda, Falcon isimli programın yanı sıra Textme Now ve Signal programları da bulunduğu bildirildi. Polis, eski BTK çalışanı olan Söğüt’ün gözaltında olduğu sırada kırdığı telefon ve hafıza kartının şifresini kırmayı başardı. Böylece Söğüt’ün cep telefonundaki tüm yazışma programlarının içeriklerine de ulaşıldı. Saldırıdan sonra defalarca telefon numarasını değiştiren ve kırdığı telefonu da 4 ay önce aldığı belirlenen Söğüt’ün, ev ve arabasındaki aramalarda ele geçirilen diğer üç telefonun da incelemeye alındığı belirtildi.