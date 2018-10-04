KARISININ BOĞAZINI SATIRLA KESEN KOCA TUTUKLANDI

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL Küçükçekmece'de tartıştığı karısının boğazını keserek öldürdüğü öne sürülen koca tutuklandı.  Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Atatürk Mahallesi'ndeki...

KARISININ BOĞAZINI SATIRLA KESEN KOCA TUTUKLANDI

 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL
Küçükçekmece'de tartıştığı karısının boğazını keserek öldürdüğü öne sürülen koca tutuklandı. 
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Atatürk Mahallesi'ndeki evinde İkram D'nin boğazı satırla kesilerek öldürülmesine ilişkin başlatılan çalışma kapsamında aranan eşi Adil D (68) Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan  Adil D., emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adil D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Şüphelinin, karısı  İkram D'yi öldürdükten sonra Tekirdağ'a kaçtığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Adliyeden çıkışı
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-Olay yerinden görüntüler


04.10.2018 - 12.23 Haber Kodu : 181004084

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