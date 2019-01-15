- KARISINI FELÇ BIRAKAN SANIĞA "AKIL SAĞLIĞI YERİNDE" RAPORU GELDİ

Haber-Kamera: Şengüler YEŞİL/İstanbul,()

Gaziosmanpaşa'da boşanma davası açan karısı Handan Aşkın ve ağabeyi Sedat Sevin'i kurşunlayarak Handan Aşkın'ın felç kalmasına neden olan Emre Aşkın'ın yargılamasına devam edildi. Mütalaa verilmesi için ertelenen duruşmada sanık hakkında akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun geldiği öğrenildi. Duruşma sonrası açıklama yapan Handan Aşkın, "Rapor istediğimiz gibi geldi. Ben vuruldum ve hala acı çekiyorum. Bunun bedelini ödemesini, en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emre Aşkın getirildi. Şikayetçi Handan Aşkın'ı duruşmada avukatı Gül Erdoğmuş temsil etti. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili de duruşmada hazır bulundu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da duruşmayı takip etti. İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma hastanesinden gelen raporda sanık Emre Aşkın hakkında, "Herhangi bir akıl hastalığı ya da zayıflığının saptanmadığı cezai sorumluluğunun tam olduğu" belirtildi. Mahkeme heyeti savcılık mütalaasının verilmesi için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 28 Şubat'a erteledi.

“BEDELİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDEMESİNİ İSTİYORUM"

Duruşma sonrası İstanbul Adalet Sarayı önünde yapılan açıklamada Handan Aşkın, "Beni ameliyat olacağım hale kadar getirdi. İç organlarım yavaş yavaş iflas etme durumunda. Bunun bedelini en ağır şekilde ödemesini, müebbet almasını istiyorum" dedi.

Handan Aşkın 11 Mart 2016'da eşinin saldırısı sonucu yaralanmıştı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Handan Aşkın açıklaması

-Genel ve detaylar