Karısını döven adam : ' Karım değil mi ?'

Eşinden dayak yediği gerekçesiyle şikayetçi olan kadın sonunda kurtuldu.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dayakçı koca tutuklandı.Tutuklanan adamın açıklamaları ise kan donduran cinstendi. Tutuklanan koca karakola getirildiğinde "Eşimi dövdüm, karım değil mi döverim" ifadelerini kullandı.

Gelen bilgilere göre bu korkunç olayın 8 Kasım gününde olduğu öğrenildi.İşsiz Ömer B. eve geldiğinde eşi Aysel B.'nin kendisinden iş bulup çalışmasını isteyince kucağında 3 aylık bebeği varken 2 saat boyunca kemerle dövdüğğü öğrendi.

Olayın yetkililere haber verilmesi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya duyarsız kalmadı.

Mağdur kadın alınan ifadesinde, ekonomik sıkıntıları olduğunu, eşi Ömer B.’ye çalışması gerektiğini söylediğini anlattı.Bu olayın üzerine eşinin sinirlendiğini ve kendisini kemerle dövdüğünü anlattı.