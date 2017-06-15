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Kargocu Hırsızlar Yakalandı!

İSTANBUL'da şehirler arası yük taşımacılığı vaadinde kandırdıkları 20 firmanın yaklaşık 4 buçuk milyon liralık malını çalan 14 kişi gözaltına alındı.

15 Haziran 2017 Perşembe 20:24
Kargocu Hırsızlar Yakalandı!

İSTANBUL'da şehirler arası yük taşımacılığı vaadinde kandırdıkları 20 firmanın yaklaşık 4 milyon 500 bin liralık malını çaldıkları iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı. Çok miktarda çalıntı eşyanın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı. 
Asayiş şube müdürlüğüne bağlı ekipler internet üzerinde verdikleri ilanlarla ucuza eşya taşıyacaklarının söyleyerek eşya çalan bir şebekeyi ortaya çıkartmak için harekete geçti. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri ve izledikleri yöntem ortaya çıkarıldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından önceki gün düzenlenen operasyonda aralarında çete lideri Rıfat U.'nun da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Polis yaptığı incelemede şüphelilerin ucuz taşımacılık vaadiyle firmalarla irtibata geçerek mal taşımak için anlaştıklarını belirledi. Şüphelilerin eşyaları yükledikten sonra cep telefonlarını kapatarak ortadan kayboldukları daha sonra eşyaları Tuzla'da bir depoya götürdükleri ortayla çıktı.

Soruşturma sırasında şüphelilerin bazı firmalardan 1 milyon değerinde tekstil ürünü, 750 bin lira değerinde 41 ton çay, 200 bin lira değerinde bebek bezi ve 60 bin lira değerinde ramazan yardım kolisi olmak üzere toplamda yaklaşık 4 milyon 500 bin lira değerinde ürün çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 çalıntı kamyon ve dorsesi, 5 sahte plaka, çok sayıda sahte sürücü belgesi ve ruhsat, 20 cep telefonu ile sim kartlar, 4 bin lira ve evraklar ele geçirildi. Tuzla'da firmanın deposunda ise çalıntı olduğu iddia edilen 2 milyon 500 bin liralık ürün bulunduğu öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan Adalet Sarayına sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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