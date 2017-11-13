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Kardeşler arasındaki 'para' kavgası ölümle sonuçlandı !

Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 3 kardeş arasında çıkan para kavgası büyük abinin silahı ateşlemesi sonucunda ölümle sonuçlandı.

13 Kasım 2017 Pazartesi 17:22
Kardeşler arasındaki 'para' kavgası ölümle sonuçlandı !

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.3 kardeş arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.Kısa sürede şiddetlenen tartışma yerini silahlı saldırıya bıraktı.Ağabey İbrahim Bizgin'in ateş etmesi sonucu kardeşlerinden biri hayatını kaybederken diğer kardeşi de ağır yaralandı.Çevredeki vatandaşların durumu farketmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans  ve polis ekibi intikal etti.

Gelen bilgilere göre İbrahim, Feyzettin ve Fethi Bizgin kardeşler arasında para anlaşmazlığından tartışma çıktı.Tartışmanın kısa süre içinde kavgaya dönüşmesi sonrasında ağabey İbrahim Bizgin belindeki ruhsatsız silahla kardeşlerini vurdu.26 yaşındaki Feyzettin Bizgin hayatını kaybederken diğer kardeş Fethi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçarak uzaklaşanm  İbrahim Bizgin için ise arama çalışmaları başlatıldı.

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