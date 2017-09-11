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Karar Yazarı Albayrak : Terörle Mücadelede Kantarın Topuzu Kaçırıldı!

Hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalif yazıları ile tanınan Karar Gazetesi Hakan Albayrak, "Terörle Mücadelede Kantarın Topuzu Kaçırıldı!" diye yazdı

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:09
Karar Yazarı Albayrak : Terörle Mücadelede Kantarın Topuzu Kaçırıldı!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakın durduğu ile bilinen Karar Gazetesi Yazarı Hakan Albayrak, FETÖ operasyonlarını ima ederek, ""Terörle Mücadelede Kantarın Topuzu Kaçırıldı!" diye yazdı. Albayrak, haksız yere tutuklamalarının olduğunu iddia ederek, AK Parti hükümetini eleştirdi.

İŞTE HAKAN ALBAYRAK'IN YAZISINDAN İLGİLİ BÖLÜM
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), adı üstünde, her şeyden evvel adalet için kurulmuştu.
Ne var ki bugün AK Parti iktidarında adalet fena halde yaralı.

Terörle mücadelede kantarın topuzunun kaçırıldığı, hem de çok fazlasıyla kaçırıldığı, haksız yere tutuklanan insanların haddinin hesabının olmadığı su götürmez bir gerçek.

***

Özgürlükçülük de AK Parti’nin başlıca iddiaları arasındaydı.

Ne var ki bugün AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beğenmediği fikirleri özgürce savunmakta ısrar edenler -AK Parti’li de olsalar- AK Parti medyasında barındırılmıyor, hatta Hürriyet gazetesinden bile kovdurulabiliyor.

Üstelik bunlar “Sırat-ı Müstakim’den sapmak”la suçlanarak ağır bir dinî vebal (!) altında bırakılıyor.

Son Güncelleme: 11.09.2017 10:25
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