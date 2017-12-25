Karaman'da öğrenci servisi devrildi ; Çok sayıda yaralı var !

Karaman'da korkunç kaza ... Karaman'da öğrencileri okula taşıyan servis devrildi.Kaza sonrasında 8 ortaokul öğrencisi ile servis şoförü yaralandı.Kazanın bu sabah saatlerinde meydana geldiği öğrenildi.Sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servisi, şarampole devrildi.
Karaman merkeze bağlı Cerit köyünün yakınlarında meydana gelen kazada Bademli köyünden aldığı ortaokul öğrencilerini Lale köyüne götüren Abidin Küçükdönmez (40) yönetimindeki minibüs direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı.Kazada Abidin Küçükdönmez ile servis minibüsündeki 8 öğrenci yaralandı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.