Karadeniz'de Rusya ve ABD uçakları arasında gerilim

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma ... CNN'e konuşan üç yetkili, Rus jetinin uluslararası hava sahasında uçan Amerikan uçağına 1.5 metre yaklaştığını söyledi. Son dakika edinilen bilgilere göre ABD Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde seyreden Donanma'ya ait keşif uçağının Rus Su-27 tipi bir jet tarafından tehlikeli bir şekilde engellendiğini açıkladı.

Rus jetinin hamlesinin ardından ABD uçağının görevini yarıda bırakarak uzaklaştığı öğrenildi.

Birleşik Devletler Avrupa Donanma Kuvvetleri (6. Filo) Sözcüsü Yüzbaşı Pamela Kunze, müdahalenin toplamda 2 saat 40 dakika sürdüğünü açıkladı.