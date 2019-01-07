Karadeniz'de gemi battı; 4 mürettebat kurtarıldı (Ek) 

İçişleri Bakanlığı'nca Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine arama- kurtarma çalışması yapıldığı, mürettebattan 4 görevlinin kurtarıldığı açıklandı.



İçişleri Bakanlığı, Karadeniz Samsun açıklarında battığına dair tehlike sinyali alınan Panama bayraklı gemide yürütülen arama çalışmalarında kurtarılan merüttebat sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, "Arama kurtama faaliyetine; Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 bot, 2 helikopter, 1 uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca da 1 helikopter ile müdahale edilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın ambulans helikopteri de Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığı’nda beklemektedir. Kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, çalışmalar ile ilgili gelişmeler paylaşılacaktır." denildi.

ANKARA ()