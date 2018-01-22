Karabük'te katliam gibi kaza !

Karabük'te dün gece geç saatlerde korkunç bir kaza meydana geldi.Karabük Kardemir'de çalışan işcieri taşıyan minibüsün freni boşalması sonucu yol kenarında bulunan eve çarptığı öğrenildiSon dakika edinilen bilgilere göre Karabük'te yaşanan korkunç kazanın ardından 4 kişinin hayatını kaybettiği , 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Olayın Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldiği öğrenildi.Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Araçta sıkışan sürücü ile 3 işçi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Karabük Valisi Kemal Çeber ve Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay olay yerine gelerek, kaza hakkında bilgi aldıkları öğrenildi.