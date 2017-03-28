Kara yazı Yaren Uluçınar Kimdir?

Kara yazı kanal d'nin yeni dizisi Güzel oyuncu Yaren uluçınar kimdir Zaynep Çamcı'nın canlandıracağı karekter nasıl biridir?

Zeynep Çamcı Yaren Uluçınar Kimdir:

Halil ve Mualla’nın ilk çocuğu olan Yaren, namusun nefes almaktan daha önemli olduğu bir evde büyür. Halil’in baskılarına daha fazla dayanamayan hayat dolu annesi gönlünü başka birine kaptırır. Halil tarafından basılınca da bütün ailenin kaderi değişir. Annesi kaçan, babası hapse düşen Yaren, kardeşleri Derya ve Songül’e bakmak, onların anneleri ve babaları olmak zorunda kalır. Kız kardeşlerini babasının koyduğu kurallar çerçevesinde büyüten Yaren, babasının kızı olmayı seçer.

Kaçtığı için annesinden nefret eden, namus yüzünden geçirdiği travmalar içindeki kadını keşfetmesine mani olan Yaren, aşık olmaktan ve kadın gibi görünmekten korkar. Kimya öğretmenliğinden mezun olan ve atama bekleyen Yaren, ailesine -özellikle kız kardeşlerine- çok bağlıdır. Derya’nın başına gelen olaylar sonrasında babasına rağmen bir başına mücadele eden Yaren, Derya’yı kurtarmak için savaşırken Mehmet’le tanışır, onunla yaşadığı serüven sonrasında aşık olmanın, kadın olmanın kötü bir şey olmadığını öğrenir.

ZEYNEP ÇAMCI KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur. Recep İvedik 3 filmi ile tanındı. İkinci sezonunda katıldığı Leyla ile Mecnun dizisinde çok beğeni topladı, aynı sezon sonunda ayrıldı. Düşük reyting sebebiyle[kaynak belirtilmeli] yayından kaldırılan Emir'in Yolu dizisinden sonra TRT1'e transfer oldu. Beni Böyle Sev dizisinde başrolü Alper Saldıran ile paylaştı. Son olarak oynadığı Meryem filmiyle 50.Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Ayrıca 2014'te başrolünü canlandıran ve senaryosunu yazan Gupse Özay'ın Deliha filminde Havva rolünü canlandırmıştır.2015 eylül ayında başlayan Star TV'de yayınlanan Eğlendirme Dairesi isimli programda oynamıştır. Program düşük reytingden dolayı kaldırılmıştır. Atv'de yayınlanan Seviyor Sevmiyor adlı dizide Deniz karakterini canlandırmıştır. Dizi 28. bölümde final yapmıştır.Şimdi ise Kanal D'de yayınlanan Kara Yazı dizisinde başrolü Emre Kınay , Haluk Bilginer ve Ushan Çakır ile paylaşıyor.