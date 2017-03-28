Kara Yazı Songül Uluçınar Kimdir?

kanal D'nin yeni dizisi Kara Yazı'nın küçük oyuncusu Songül Uluçınar kimdir kısaca tanıyalım Su Burcu Yazı Çışkun'un canlandıracağı karekter nasıl biridir

Su Burcu Yazgı Coşkun Songül Uluçınar kimdir:

Evin en küçüğü olan Songül’ün annesi, daha bir yaşına basmadan evden kaçar. Babası da hapse düşer... Ablası Yaren’i annesi-babası gibi bilen Songül, babasından korkar. Koyduğu kurallara anlam veremez ama isyan da etmez. Halil ona bir şey söylemesin diye görünmez olmaya çalışan Songül, kendi halinde sessiz bir kız çocuğudur.

SU BURCU YAZGI ÇOŞKUN KİMDİR:

2004 İstanbul doğumludur. Türk dizi sinema ve reklam oyuncusudur. Su Burcu Yazgı Coşkun Sana bir sır vereceğim dizisinden önce Dabbe 3 Bir Cin Vakası sinema filminde oynadı. Küçük yaşına rağmen canlandırdığı her karakter ile birleşmesi sonucu yapımcıların yakından ilgilendiği birisi olmuştur.