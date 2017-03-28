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Kara Yazı Oğuz Karahan Kimdir?

Kanal D'nin yeni Dizisi Kara Yazı Oğuz Karahan Kimdir?Kısaca tanıyalım Yakışıklı oyuncu Haluk Bilginer'in canlandıracağı karekter nasıl biridir

28 Mart 2017 Salı 16:39
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Kara Yazı Oğuz Karahan Kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi Kara Yazı Oğuz kimidr yakışıklı oyuncu haluk bilginer'in canlandıracağı karekter nasıl biridir kısaca tanıyalım

Haluk Bilginer Oğuz Karahan kimdir:

Karahan Ailesi’nin reisi olan Oğuz Karahan, tıpkı çocuklarına yaşattığı gibi sevgisiz bir çocukluk yaşar. Sevmek nedir bilmeyen Oğuz, öfkesine hakim olmadığı her an şiddete başvurur. En yakınlarına bile zarar vermekten imtina etmez. Oğuz için önemli olan tek şey itibarıdır. Hayatı boyunca attığı hiç bir adımını beğenmeyen babasıyla hala varoluş savaşı verir. İçten içe hala babasının onunla gurur duyduğunu ifade etmesini bekler. Kibirlidir, kendinden başkasını sevmez. Mehmet ve Elif’in babası, İclal’in eşi, Sarp’ın dedesidir.

Haluk Bilginer kimdir:

5 Haziran 1954 günü sigortacı Tahsin Bey ile ev hanımı Bedriye Hanım'ın üç çocuğunun ortancası olarak dünyaya gelmiştir. İzmir Türk Koleji mezunudur. Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve Cahit Gürkan'ın öğrencisi oldu. Demokrat İzmir Gazetesi'nin açtığı liselerarası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalıştı. Gençlik yıllarında İngiltere'de ünlendi. Öyle ki, İngiltere'deki bir dergiye "en seksi Türk" başlığıyla kapak oldu.

1987 yılında ilk defa Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için İstanbul'a geldi ve bu filmin setinde 1992'de evleneceği Zuhal Olcay ile tanıştı. Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü. 1992'de evlendikten sonra çift, Hollywood'da "Indiana Jones" dizisinde, Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın "İki Kadın" filminde birlikte rol aldı. 1996'da Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde, ardından "İstanbul Kanatlarımın Altında", "Usta Beni Öldürsene", ve "Masumiyet" gibi ödüllü filmlerde rol aldı.

Oyunculuğunu tiyatro sahnesinde sürdürmek isteyen Haluk Bilginer, 1990 yılında Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nu kurdu. Tiyatro Stüdyosu`nun Aldatma (Harold Pinter), Kan Kardeşleri (Willy Russell), Derin Bir Soluk Al (Ben Elton), Çöplük (Turgay Nar), Histeri (Terry Johnson) ve Balkon (Jean Genet) oyunlarında başrolleri üstlendi. 1993'te Türkiye'nin ilk reality showu olan[kaynak belirtilmeli] Sıcağı Sıcağına'yı sundu.

Bir tiyatro salon sahibi olmak için Odeon Sineması'nı kiralayıp inşaata başladı ancak 1996'da çıkan yangınla bütün emekler boşa gitti; yine de yılmayan Bilginer ve Olcay topluluktan ayrılarak 1999'da Moda'da baştan yaptıkları bir salonda Oyun Atölyesi'ni kurdular. 1992 yılında evlendiği Zuhal Olcay'dan 2004 yılında ayrıldı. Pop müzik sanatçısı Aşkın Nur Yengi ile 2006 yılında evlenen sanatçının bu evlilikten Nazlı adında bir kızı bulunmaktadır. 2012 yılında Aşkın Nur Yengi ile boşanm



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