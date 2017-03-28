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Kara Yazı Mehmet Karahan Kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi Kara Yazının yakışıklı oyuncusu Mehmet Karahan Kimdir?Ushan Çakır'ın canlandıracağı karekter nasıl biridir?

28 Mart 2017 Salı 16:52
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Kara Yazı Mehmet Karahan Kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi Kara yazının yakışıklı oyuncusu Mehmet Karahan Kimdir Ushan Çakır'ın canlandıracağı karekter nasıl biridir?

Ushan Çakır Mehmet Karahan kimdir:

Mehmet Karahan, çok zengin olan Karahan Ailesi’nin tek oğludur. Çocukluğu boyunca babasından sevgi yerine şiddet gören Mehmet, babası Oğuz Karahan tarafından sevilmediğini düşünür. İşte Mehmet’in en büyük acısı da budur. Ömrü boyunca babasıyla çatışmış hep kazanan babası olmuştur...

İçinde babasına karşı büyük bir öfke besleyen Mehmet’in masum insanlara, özellikle kadınlara karşı uygulanan şiddete tahammülü yoktur. Aphra Kozmetik’i kuran Mehmet, şirketini büyütüp kendi ayakları üzerinde durmak için mücadele eder. Çapkın olan, ama, hiç aşkı tatmayan Mehmet, geçici ilişkiler kurar. En yakın arkadaşı Erdem dışında güvendiği kimse yoktur. Adaletlidir, çalışanları onu çok sever ve sayar. Yaren’le birlikte yaşayacağı serüven sonrası birey olmayı, kendi kararlarını vermeyi ve aşık olmayı öğrenir.

USHAN ÇAKIR KİMDİR:

Ushan Çakır (d. 23 Mayıs 1984; Karşıyaka, İzmir), Türk oyuncu. Bir İstanbul Masalı, Belalı Baldız, Kuzey Rüzgarı, Gece Gündüz, 20 Dakika, Kurt Seyit ve Şura gibi dizilerde rol almıştır. 2011 yılında Leyla ile Mecnun'da canlandırdığı Arda karakteriyle ünlenmiştir. Dedemin İnsanları, Uzun Hikaye ve Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi filmlerinde rol almıştır. Çeşitli dizilerde seslendirmeler de yaptı.



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