Kara Yazı İlk Bölümü İle İzleyiciden Tam Not Aldı mı? İzlendi'mi Reytinglerde Kaçıncı Oldu?

Kanal D'nin yeni Dizisi Kara Yazı İlk Bölümü ile İzleyiciden Tam Not Aldımı?Hayat Şarkısı Dizisi Yerine geçen Kara yazı Dizisi İlk Bölümü ile İzlendimi?İzleyiciden tam not aldımı Dizi ilk bölümü ile Reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı. 28 Mart Reyting Sonuçları açıklandıktan sonra Yüklenecek.

KARA YAZI KONUSU:

Daha küçük bir çocukken kız kardeşlerine annelik yapmaya başlayan, babasına ve üvey annesine kol kanat geren Yaren görev yerini bekleyen bir öğretmen adayıdır. Küçük ve yoksul dünyasında kardeşlerinden başka kimseye yer yoktur. Geçim sıkıntısı ve babasının namus takıntısı arasında sıkışıp kalan Yaren’in hayatı kız kardeşi Derya’nın başına gelen kötü bir olay sonucu alt üst olacaktır.

Mehmet, Karahan Ailesinin tek oğludur. Hayatı boyunca babasından sevgi beklemiş ama hiç görememiştir. Kendi ayakları üzerinde durabilmek için kurduğu kozmetik firmasının başarılı olabilmesi için var gücüyle çalışmaktadır. Yardım etmek adına attığı adımın hayatını sonsuza kadar değiştireceğinden habersizdir. Ödül gecesi yaşananlar hem Mehmet’i, hem de Yaren’i dönülmez bir yola sürükleyecek, Uluçınar ve Karahan ailelerini karşı karşıya getirecektir.

Sevgisiz babasının fiziksel şiddetine maruz kalarak büyümüş, tek derdi kendi kozmetik şirketini büyütüp babasının takdirini kazanmak olan Mehmet Karahan ile babasının namus takıntısı yüzünden kadınlığı bastırılmış, iki kız kardeşine sahip çıkmaya çalışan ve kimya öğretmenliği yapmak tek hayali olan Yaren Uluçınar’ın hikayesidir