Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul 11°
Açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL
BİST
89270
ALTIN
146.921
DOLAR
3.6543
STERLİN
4.5339
EURO
3.9297
Kızım Eylül Sinema Filminde Dev Kadro
Kızım Eylül Sinema Filiminde Dev...
TSK'dan, terör örgütü PKK'ya operasyon: Teröristlerden 12'si ölü, 1'i sağ ele geçirildi
TSK'dan, terör örgütü PKK'ya operasyon:...
Atatürk'e benzeyen Oyuncu Çanakkale'de Gözaltına Alındı!
Atatürk'e benzeyen Oyuncu Çanakkale'de Gözaltına...
Hızlı ve Öfkeli 8’in biletleri, Cinecity’de ön satışa çıktı
Hızlı ve Öfkeli 8’in biletleri,...
Diriliş Ertuğrul Şok Edecek! Büyük Tuzak Nasıl Yapılıyor? Yeni Bölümde Bomba Sahneler
Diriliş Ertuğrul’da Büyük Tuzak! Yeni...

Kara Yazı İclal Karahan Kimdir?

kANAL d'NİN YENİ DİZİSİ Kara yazı İclal Karahan Kimdir Güzel oyuncu Nilgün Türkseverin canlandıracağı karekter nasıl biridir

28 Mart 2017 Salı 16:58
45 Okunma
Kara Yazı İclal Karahan Kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi Kara Yazı İclal Karahan Kimdir Nilgün Türkseverin Canlandıracağı karekter nasıl birdir?

Nilgün Türksever İclal Karahan kimdir:

Kimsesizler yurdunda büyüyüp hemşire olan İclal, Oğuz Karahan’la evlendikten sonra işinden ayrılır. Artık varlıklı bir aileye gelin gelir. Önce geleneklerini ve ailenin kurallarını öğrenen İclal, daima Oğuz’un çizdiği sınırlar içinde yaşamaya çalışır. Bir tek çocukları söz konusu olduğunda gözü kararan İclal, gerekirse kocasının arkasından iş çevirerek onları babalarının hışmından kurtarmaya çalışır. Çocuklarına son derece bağlı ve çok seven İclal, sevgisini de göstermekten imtina etmez. En büyük sorunu korumacı kişili olan İclal’in, çocuklarına iyilik ettiğini düşünürken onlara tahmin edemeyeceği zararlar verir.

NİLGÜN TÜRKSEVER KİMDİR:

Nilgün Türksever İclal Karahan Kimsesizler yurdunda büyüyüp hemşire olan İclal, Oğuz Karahan’la evlendikten sonra işinden ayrılır. Artık varlıklı bir aileye gelin gelir. Önce geleneklerini ve ailenin kurallarını öğrenen İclal, daima Oğuz’un çizdiği sınırlar içinde yaşamaya çalışır.

Bir tek çocukları söz konusu olduğunda gözü kararan İclal, gerekirse kocasının arkasından iş çevirerek onları babalarının hışmından kurtarmaya çalışır. Çocuklarına son derece bağlı ve çok seven İclal, sevgisini de göstermekten imtina etmez. En büyük sorunu korumacı kişili olan İclal’in, çocuklarına iyilik ettiğini düşünürken onlara tahmin edemeyeceği zararlar verir.



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Hayat Benim 127.Bölüm 2.Fragmanı Arda Öldü mü? Efsun Şokta
O Hayat Benim 127.Bölüm 2.Fragmanı Arda Öldü mü? Efsun Şokta
Kara Sevda 63.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Asu Öldü mü?
Kara Sevda 63.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Asu Öldü mü?
Diriliş Ertuğrul Dündar Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Yerine Kim Gelecek?
Diriliş Ertuğrul Dündar Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Yerine Kim Gelecek?
Diriliş Ertuğrul 83.Bölüm Fragmanı Gelecek Bölüm Şok Sahne TRT1
Diriliş Ertuğrul 83.Bölüm Fragmanı Gelecek Bölüm Şok Sahne TRT1
Diriliş Ertuğrul Helena Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Kimdir?
Diriliş Ertuğrul Helena Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Kimdir?
29 Mart Reyting Sonuçları Açıklandı Kim Birinci Oldu!Diriliş'mi?Kara Sevda'mı?
29 Mart Reyting Sonuçları Açıklandı Kim Birinci Oldu!Diriliş'mi?Kara Sevda'mı?
No 309 42.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Lale Onur’u Affedecek’mi?Fox Tv
No 309 42.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Lale Onur’u Affedecek’mi?Fox Tv
Bu Şehir Arkandan Gelecek 14.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Yeni Bölüm Tanıtımı Ve Özeti Neler Olacak?
Bu Şehir Arkandan Gelecek 14.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Yeni Bölüm Tanıtımı Ve Özeti Neler Olacak?
Evlat Kokusu 5.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Gelecek Bölüm Şok Sahne Ne Olacak?
Evlat Kokusu 5.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Gelecek Bölüm Şok Sahne Ne Olacak?
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Sanayi Mh. Sancaktepe Mevkii Avcılar Cd. No:9 K:3 Güngören / İSTANBUL

0 212 642 35 35

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle