Kanal D'nin yeni dizisi Kara Yazı İclal Karahan Kimdir Nilgün Türkseverin Canlandıracağı karekter nasıl birdir?

Nilgün Türksever İclal Karahan kimdir:

Kimsesizler yurdunda büyüyüp hemşire olan İclal, Oğuz Karahan’la evlendikten sonra işinden ayrılır. Artık varlıklı bir aileye gelin gelir. Önce geleneklerini ve ailenin kurallarını öğrenen İclal, daima Oğuz’un çizdiği sınırlar içinde yaşamaya çalışır. Bir tek çocukları söz konusu olduğunda gözü kararan İclal, gerekirse kocasının arkasından iş çevirerek onları babalarının hışmından kurtarmaya çalışır. Çocuklarına son derece bağlı ve çok seven İclal, sevgisini de göstermekten imtina etmez. En büyük sorunu korumacı kişili olan İclal’in, çocuklarına iyilik ettiğini düşünürken onlara tahmin edemeyeceği zararlar verir.

NİLGÜN TÜRKSEVER KİMDİR:

Nilgün Türksever İclal Karahan Kimsesizler yurdunda büyüyüp hemşire olan İclal, Oğuz Karahan’la evlendikten sonra işinden ayrılır. Artık varlıklı bir aileye gelin gelir. Önce geleneklerini ve ailenin kurallarını öğrenen İclal, daima Oğuz’un çizdiği sınırlar içinde yaşamaya çalışır.

Bir tek çocukları söz konusu olduğunda gözü kararan İclal, gerekirse kocasının arkasından iş çevirerek onları babalarının hışmından kurtarmaya çalışır. Çocuklarına son derece bağlı ve çok seven İclal, sevgisini de göstermekten imtina etmez. En büyük sorunu korumacı kişili olan İclal’in, çocuklarına iyilik ettiğini düşünürken onlara tahmin edemeyeceği zararlar verir.