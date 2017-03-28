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Kara Yazı Halil Uluçınar Kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi Kara Yazı Halil Uluçınar kimdir?Yakışıklı oyuncu Emre Kınayın canlandıracağı karekter nasıl birdir kısaca tanıyalım

28 Mart 2017 Salı 16:45
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Kara Yazı Halil Uluçınar Kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi Kara Yazı Halil Uluçınar kimdir yakışıklı oyuncu Emre Kınay'ın canlandıracağı karekter nasıl biridir kısaca tanıyalım

Emre Kınay Halil Uluçınar Kimdir:

Halil, Rize’li yedi çocuklu bir ailenin en küçük ve tek erkek evladı olarak dünyaya gelir. Çocukluğunda ablası yüzünden büyük bir namus travması yaşayan Halil’in tek önceliği namustur. Hayattaki en büyük korkusu kız evlatlarının olmasıdır; ama, Allah ona üç tane kız çocuk verir. Namusuna gölge düşmesin diye aldığı önlemlere rağmen karısını başka bir adamla basıp katil olan Halil, hapiste kaldığı süre zarfında bile kızlarına katı kurallar koyar.

Bir daha benzer bir şekilde sınanmamak için mücadele eden Halil, hapisten çıkınca kızları Yaren, Derya ve Songül’ün başında bir kadın olsun diye Esma ile evlenir. İnşaatlarda duvar ustası olarak çalışan ve kıt kanaat ailesini geçindiren Halil, aslında kızlarını çok sever. Çok istese de sevgisini göstermekte sıkıntılar yaşar. Kader, Halil’i yine namus konusunda sınar.

EMRE KINAY KİMDİR:

Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, çeşitli sinema filmi ve tv dizilerinde de rol alıyor. Kurucusu olduğu Duru Tiyatro topluluğunda halen oyunlar sergilemekte ve dizi filmlerde oynamaktadır. Yılan Hikayesi dizisinde canlandırdığı Erkan Ağa Karakteri ile tanındı.

Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve başrolünü İclal Aydın ile paylaştığı İki Aile dizisi ile daha geniş çevrede tanınmıştır. Güneşi Beklerken adlı dizide basketbol hocası Cihan'ı, daha sonra bir lise dizisinde sonradan okula dönen bir avukatı canlandırmış, Sergen Yalçın, Murat Dalkılıç gibi isimlerle rol almıştır. 2016'da sona eren Güneşin Kızları dizisinde Haluk rolünü oynamıştır.



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