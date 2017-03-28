Kara yazı Elif Karahan Soydaş Kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi Kaar yazı'nın güzel oyuncusu Elif Karahan Soydaş Kimdir kısaca tanıyalım Aslı Orcan'ın canlandıracağı karekter nasıl biridir.

Aslı Orcan Elif Karahan Soydaş Kimdir:

Oğuz ve İclal’in ilk çocuğu, Mehmet’in ablası olan Elif, babasının sevgisinden yoksun büyümüş şiddetinden nasibini alır. Yaşamı boyunca kendisi için önemli olan bütün kararları babası Oğuz Karahan tarafından alınan Elif, isyan etmeye çalışsa da sonunda bu kararlara uymak zorunda kalır. Bir kez aşık olan ve onu da ailesi yüzünden kaybeden Elif’in, Ufuk’la evlenmesini babası ister. Babasından nefret eden, annesi ve kardeşi Mehmet’e çok bağlı olan Elif’in mutsuz bir evliliği, Sarp adında da oğlu vardır.

ASLI ORCAN KİMDİR:

Aslı Orcan, (d. 27 Mayıs 1980) Aydın doğumlu Türk oyuncudur. 27 Mayıs 1980 doğumlu olan oyuncu 1998-2003 Ege üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı – Türk Halk Dansları bölümü mezunudur. "Magic you ney lames of passion" grubunda profesyonel dansçılık yapmıştır. Ekol Drama Okulu Sinema Tv Oyunculuğu Bölümü’nde bulunmuş Ayla Algan’dan özel kamera oyunculuğu dersi ve diyalog dersi almıştır. Daha sonra Medcezir (dizi) adlı dizide Deniz karakterini canlandırmıştır.