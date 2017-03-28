Kara Yazı Derya Uluçınar Kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi Kara yazının Güzel oyuncusu Derya Uluçınar Kimidr kısaca tanıyalım Güzel oyuncu Gülper Özdemir canlandırıyor.

Gülper Özdemir Derya Uluçınar Kimdir:

Uluçınar Ailesi’nin ortanca kızı olan Derya, ablası Yaren ile birlikte aynı travmaları yaşar; ama, ondan farklı olmayı başarır. Yaren ne kadar babasına benzerse, Derya da o kadar annesine benzer. Hayat dolu olan Derya, babasının kurallarını çiğnemek için korkusuzca yalanlar söyler. İstediklerini bir şekilde gerçekleştirmeyi başaran Derya, hemşirelik okur, ilk aşkını da bu sırada bulur. Evlilik planları yaptığı sevgilisi aniden ölünce hayatı alt üst olan Derya’nın hataları birbirini kovalar ve onun kader kurbanı olmasına neden olur.

GÜLPER ÖZDEMİR KİMDİR:

Gülper Özdemir, 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini ABD Truman State Universty’de tamamlayan güzel oyuncu Gülper Özdemir aynı zamanda Almanya RheinMain University of Applied Sciences okulundan mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini Bana Sevmeyi Anlat dizisi ile yaşayan Gülper Özdemir; Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Ushan Çakır, Zeynep Çamcı, Haluk Bilginer ve Emre Kınay’ın paylaştığı Kara Yazı dizisinin kadrosunda yer almakta ve Derya karakterini canlandırmaktadır.