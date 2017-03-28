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Kara Yazı 2.Bölüm FragmanI 4 Nisan Yeni Bölüm Tanıtımı Neler Olacak?

Kanal D'nin Dizisi Kara Yazı 2.Bölüm Fragmanı Yayınlandı. 4 Nisan yeni bölüm tanıtımında Yaren çok zor durumda Çaresiz Kalan Yaren ne yapacak. Kara Yazı 2.Bölüm Fragmanı Ve Özeti Yayında Kanal D

28 Mart 2017 Salı 20:34
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Kara Yazı 2.Bölüm FragmanI 4 Nisan Yeni Bölüm Tanıtımı Neler Olacak?

Kanal D'nin dizisi Kara Yazı yeni bölümde daha küçücük bir çocuk iken kızkardeşlerine hem annelik hem babalık yapan Babası ve Üvey Anensininde bir dediğini ikiletmeyen Yaren Öğretmen olmayı başaracakmı?küçük ve yoksul bu hayatında ailesinden başka hiç kimsesi olmayan genç bir kızdır.bir yandan geçim sıkıntısı diğer taraftan ise Babasının üstüne basa basa uyguladığı Namus takıntısı yüzünden gün yüzü göremeyen Yaren Kız Kardeşi Derya'nın başına gelenlerden sonra tüm hayatı alt üst olur.

Mehmet Karahan ise Zengin ailesinin tek evladıdır. Hayatı boyunca Babasından hep sevgi beklemiş ama bir türlü bunu görememiş biridir.kendi ayakalrı üzerinde durmak için kurduğu kozmetik dükkanını daha genişletebilmek için vargücüyle çalışmaktadır.yardım etmek için attığı bu adım ise onun hayatını tamamen değiştireceğinden tamamen habersizdir.Ödül gecesinde ise Hem Mehmeti hemde Yareni geri dönülmez bir yola sürükler. Kara yazı 2.Yeni bölümüyle Kanal D Ekranlarında yayınlanacak?

Daha küçük bir çocukken kız kardeşlerine annelik yapmaya başlayan, babasına ve üvey annesine kol kanat geren Yaren görev yerini bekleyen bir öğretmen adayıdır. Küçük ve yoksul dünyasında kardeşlerinden başka kimseye yer yoktur.

Geçim sıkıntısı ve babasının namus takıntısı arasında sıkışıp kalan Yaren’in hayatı kız kardeşi Derya’nın başına gelen kötü bir olay sonucu alt üst olacaktır. Mehmet, Karahan Ailesinin tek oğludur. Hayatı boyunca babasından sevgi beklemiş ama hiç görememiştir.

Kendi ayakları üzerinde durabilmek için kurduğu kozmetik firmasının başarılı olabilmesi için var gücüyle çalışmaktadır. Yardım etmek adına attığı adımın hayatını sonsuza kadar değiştireceğinden habersizdir. Ödül gecesi yaşananlar hem Mehmet’i, hem de Yaren’i dönülmez bir yola sürükleyecek, Uluçınar ve Karahan ailelerini karşı karşıya getirecektir.



Son Güncelleme: 29.03.2017 00:22
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