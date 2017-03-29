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Kara Sevda Komiser Mercan Kimdir?Kaç Bölüm Oynayacak

Star Tv'nin dizisi Kara Sevda diziye yeni Katılan Komiser Mercan kimdir?Kaç bölüm oynayacak. Asu'nun öldürülmesi soruşturmasını yürüten Komiser Mercan rolünü ünlü oyuncu Gizem Karaca Canlandırıyor. Kaç Bölüm Oynayacak.

29 Mart 2017 Çarşamba 20:48
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Kara Sevda Komiser Mercan Kimdir?Kaç Bölüm Oynayacak

Star Dizisi Kara Sevda yeni Bölümde Diziye Katılan Oyuncu Komiser Mercan Kimdir Güzel oyuncu Gizem Karacanın canlandıraxcağı Komiser Mercan karekterini tanıyalım Asu'nun ölümü soruşturmasını yürüten Komiser Mercan Asu'nun ölümünğ Kemale Yıkar. Peki Komiser Mercan kimdir kısaca tanıyalım biyografisi Star Tv'de içimdeki Fırtına Dizisinin Final yapmasından Sonra Kara sevda Dizisine dahil olan Gizem Karaca Dizide Komiser Mercan rolünü Canlandırıyor.

GİZEM KARACA KİMDİR?

Manken ve oyuncu Gizem Karaca, 9 Temmuz 1992 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca'dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selaniklidir. Küçükken ailesi Amerika'ya taşındığı için çocukluğu ABD ve Kanada'da geçti. İlkokulu ABD'de, ortaokulu Kanada'da bitiren Karaca lise yıllarında Türkiye'ye döndü. Lise bittikten sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. Ingilizce ve Fransızca biliyor.

İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandıktan sonra zor geçen derslerden kaçmak için güzellik yarışmasına katılmaya karar vermiş, Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasına katıldı ve 2. oldu. Yarışma bittikten hemen sonra gelen dizi tekliflerini değerlendirmiş, 2012 yılında yayınlanan Eve Düşen Yıldırım adlı dizide başrol ile oyunculuk kariyerine başladı. 2012-de Emir'in Yolu isimli ikinci dizisinde de baş rol Güneş Sancaktar'ı oynadı.

13. bölümün ardından dizi yayından kaldırıldığı için bir süre Amerika'ya gidip New York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alan Gizem Karaca yeni dizisi Benim Hala Umudum Var ile 2013 ün yazında ekranlara dönüş yaptı. Güzel oyuncu 2014 yılında Seni Seviyorum Adamım isimli ilk sinema filminde başrol oynadı. Film 21 Kasım'dan itibaren vizyona girdi. Karaca 2014 Haziran ayında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Güzel Köylü adlı dizide Mehmet Ali Nuroğlu ve Berk Cankat ile beraber başrol oynadı. Ancak dizi, 17 Haziran 2015'te sona erdi.



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