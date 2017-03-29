Kara Sevda Finalmi Oldu Yeni Bölüm Varmı Yokmu Hayranları Şokta Final Bölümü Ne Zaman

Star Tv'nin en çok izlenen dizilerinden Kara Sevda Finalmi Yapıyor Üç Sezondur Star tv ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Kara Sevda dizisi ne zaman final yapıyor. Başrollerini Burak Özçivit ile Nelihan atagül'ün paylaştığı Kara Sevda Dizisi Mayıs ayında final yapması bekleniyor. Dizi üç sezondur. Diriliş Ertuğrul dizisinin gölgesinde kaldı. Reytinglerde hep 2.ciliği ele alan Kara Sevda Dizsi Mayıs ayında büyük bir ihtimalle yayın hayatına veda edecek.

KARA SEVDA YENİ BÖLÜM NELER YAŞANACAK:

Asu’nun odasında bulunan korkunç izler ve deliller Asu’nun öldürüldüğünü gösterirken, polisler cesedini bulmak için harekete geçer. Kemal ve Nihan, bu cinayet soruşturmasını incelemek için görevlendirilen Komiser Mercan’la bu sırada tanışır.

Mercan, bu tanışıklığın Kemal ve Nihan’la daha uzun karşılaşmalar içereceğini ima ederken, Nihan, Mercan’ın Kemal’e tavırlarından ilk andan rahatsız olur. Kemal’in ise huzursuz olduğu kimsenin bilmediği başka bir gerçek vardır: Asu’yu son gören kendisidir. Asu’nun ölümünde baş düşmanının parmağı olduğunu düşünen Emir, hem kendisini annesinin gözünde aklamak, hem de Kemal’den sonsuza kadar kurtulmak için gerçeğin peşine düşer.

Kemal ise üstündeki şüphelerin izinden giderek olayı çözmeye çalışırken, Mercan’ın yakın markajından kurtulamaz. Tabii ki Mercan da Nihan’ın yakın markajından kurtulamayacaktır. Öte yandan Asu’nun Ozan cinayetindeki rolüyle ilgili gerçekleri bilen tek insan olan Gürcan’dan kötü haber gelir.

Umutların tükendiği anda, Ozan’a yapılacak otopsiyle ilgili gerekli izin çıkar. Zeynep ve Hakan nikah tarihi alır. Zeynep, bu kararını son kez Emir’e bildirmek için karşısına çıktığında Emir’den beklemediği bir restle karşılaşır. Kemal’in etrafı Asu’nun cinayetiyle sarıldığında kurtuluşu için tek bir yol vardır. O yolun önündeki en büyük engel ise Emir Kozcuoğlu’dur.

KARA SEVDA SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Nihan ile Kemal’in gerçeklerle arasında duran kapı, Tarık’ın bıçak sırtında ilerleyen kaderi için son şanstır. Ancak Kemal’in de pes etmeye niyeti yoktur. Gerçekler en saf haliyle ortaya çıkana kadar Ozan’ın katiline giden yolu sonuna kadar sabırla izleyecektir. Nihan’ın yaptığı kazaya dair izlerin Asu’ya kadar uzanması Emir’le Asu’yu karşı karşıya getirir. İki kardeş arasında oynanan pokerde Emir’in eli çok güçlüdür. Hem Nihan’ın kazası, hem de Ozan’ın ölümüyle ilgili Gürcan’ın kilit rolü, ezeli düşman Kemal ile Emir arasındaki bayrak yarışını ateşler.

Gürcan’ın kaçışıysa Asu’nun aleyhinedir. Kemal Gürcan’a ulaşabilmek için Asu ile baş başa kalacağı bir plan yapar. Bu planı an be an takip eden Nihan için dakikalar saat gibi geçecektir. Ancak Nihan da bu planın altında kalmaz; Kemal’e kendi cevabını hazırlar. Asu, Tufan’la birlikte Emir’in tuzağına düştüğünde artık kurtulmak için bir mucizeye ihtiyacı vardır. Asu’nun beklediği mucize Nihan’ı az kalsın ölümüne sebep olabilecek trafik kazasıyla ilgili gerçeklere yaklaştırır.

Kemal, Gürkan’a yaklaştıkça Ozan’ın ölümüyle ilgili gerçeklere açılan kapıyı kapatmak Emir’e düşer. Ancak gerçeğe giden yolun önünü tıkamaya yetmeyecektir. Asu için tüm kapılar kapanıp, oyunlar bitmek üzeredir. Hikayenin sonunda ya ölüm, ya hapis vardır.