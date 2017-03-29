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Kara Sevda Asu Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Kim Öldürdü

Star Tv'nin en çok izlenen Dizisi Kara Sevda Yeni Bölümde Asu Öldü'mü?Kemal ile Nihan'ın Asu'nun evine geldiğinde yatağı kanlar içinde olan Asu yeni bölümde ölüyormu?Asu'yu kim öldürdü. Yerine kim gelecek.

29 Mart 2017 Çarşamba 20:37
549 Okunma
Kara Sevda Asu Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Kim Öldürdü

Star Tv'nin en çok izlenen dizilerinden Kara Sevda Yeni bölümde Kemal ile Nihan Asu'nun evine geldiklerinde Asu'nun yatağını kanlar içinde buluyor. polisin gelemsiyle olay tamamıyla Bir Cinayet soruşturmasına dönüşüyor. baş şüphelide Kemal Soyderedir Peki Asu'yu kim neden öldüdü. Asu'nuın yerine diziye kim katılacak. Asu Gerçekten öldümü yeni bölümde varmı yokmu yerine kim gelecek.Melisa Aslı Pamuk Kara Sevda Dizisinden Ayrıldımı Neden Ayrıldı.

Kurt Seyit ve Şura dizisinde performansıyla adından çokca söz ettiren Melisa Aslı Pamuk diziye dahil oldu. Güzel oyuncu dizide Kemal'in hayatını değiştiren patronunun yeğeni Asu karakterini canlandırıyor.. Kara Sevda yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı star tv ekranlarında saat 20:00'da ekranlara geliyor.

Kara Sevda'nın yayınlanan 62. bölüm 2. fragmanında gördüğümüz üzere Asu başından yaralanmış hatta söylediklerine göre ölmüş. Peki ya Asu'yu kim öldürdü? Kemal mi? Emir mi? Olay yerinde polis ekipleri tarafından Kemal'in yüzüğü bulunur dolayısıyla suç Kemal'in üzerine kalmak üzeredir. Emir ise polisler tarafından kız kardeşinin öldüğünü öğrenir. Asu gerçekten öldü mü? onu öldüren Kemal mi? bu soruların cevapları yeni bölüm yayınlandığında belli olacak. Aldığımız duyumlara göre Asu öldü fakat kimin öldürdüğünü bilmiyoruz.

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR

Melisa Aslı Pamuk, 1991 yılında Hollanda'da doğmuştur. Eğitimini Amsterdam Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. 2009 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasına katılmış ve Gelecek Vaat Eden Model ünvanını almıştır. 2011 yılında ise Miss Turkey yarışmasında birinci seçilmiştir..

Küçük yaşlardan itibaren Hollanda'da oyunculuk ve modellik yapmaya başlamıştır. Türkiye'ye döndükten sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Star Tv'de yayınlanan başrolü Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı Kara Sevda dizisinde Asu karakterini canlandırmaktadır.

13 Nisan 1991 Hollanda doğumlu 1.79 boyundaki genç oyuncu eğitimini dışarıda tamamlamıştır. Amsterdam Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan güzel oyuncu siyah saçlı, kahverengi gözlüdür ve 58 kilodadır. 2011 yılında İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında güzellik kraliçesi 1.si olmuştur. Pamuk, Yer Gök Aşk, Ulan İstanbul, Kurt Seyit ve Şura dizilerinde rol almıştır.

Melisa Aslı Pamuk 14.04.1991 doğumlu ve 24 yaşındadır. 1991 yılında Hollanda'da doğdu. 2011 Miss Turkey yarışması birincisidir. Ayrıca kendisi 2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etti. Modelliğe on dört yaşında iken başladı.

13 yaşında iken Hollanda'da yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırdı. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri aldı. Türkiye'deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir gsm reklamında oynamasıyla başladı. Daha sonra 3. sezonunda olan Yer Gök Aşk adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçti.



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