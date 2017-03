Kara Sevda Asu Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Kim Öldürdü

Star Tv'nin en çok izlenen dizilerinden Kara Sevda Yeni bölümde Kemal ile Nihan Asu'nun evine geldiklerinde Asu'nun yatağını kanlar içinde buluyor. polisin gelemsiyle olay tamamıyla Bir Cinayet soruşturmasına dönüşüyor. baş şüphelide Kemal Soyderedir Peki Asu'yu kim neden öldüdü. Asu'nuın yerine diziye kim katılacak. Asu Gerçekten öldümü yeni bölümde varmı yokmu yerine kim gelecek.Melisa Aslı Pamuk Kara Sevda Dizisinden Ayrıldımı Neden Ayrıldı.

Kurt Seyit ve Şura dizisinde performansıyla adından çokca söz ettiren Melisa Aslı Pamuk diziye dahil oldu. Güzel oyuncu dizide Kemal'in hayatını değiştiren patronunun yeğeni Asu karakterini canlandırıyor.. Kara Sevda yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı star tv ekranlarında saat 20:00'da ekranlara geliyor.

Kara Sevda'nın yayınlanan 62. bölüm 2. fragmanında gördüğümüz üzere Asu başından yaralanmış hatta söylediklerine göre ölmüş. Peki ya Asu'yu kim öldürdü? Kemal mi? Emir mi? Olay yerinde polis ekipleri tarafından Kemal'in yüzüğü bulunur dolayısıyla suç Kemal'in üzerine kalmak üzeredir. Emir ise polisler tarafından kız kardeşinin öldüğünü öğrenir. Asu gerçekten öldü mü? onu öldüren Kemal mi? bu soruların cevapları yeni bölüm yayınlandığında belli olacak. Aldığımız duyumlara göre Asu öldü fakat kimin öldürdüğünü bilmiyoruz.

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR

Melisa Aslı Pamuk, 1991 yılında Hollanda'da doğmuştur. Eğitimini Amsterdam Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. 2009 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasına katılmış ve Gelecek Vaat Eden Model ünvanını almıştır. 2011 yılında ise Miss Turkey yarışmasında birinci seçilmiştir..

Küçük yaşlardan itibaren Hollanda'da oyunculuk ve modellik yapmaya başlamıştır. Türkiye'ye döndükten sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Star Tv'de yayınlanan başrolü Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı Kara Sevda dizisinde Asu karakterini canlandırmaktadır.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri aldı. Türkiye'deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir gsm reklamında oynamasıyla başladı. Daha sonra 3. sezonunda olan Yer Gök Aşk adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçti.