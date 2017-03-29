Kara Sevda 63.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Asu Öldü mü?

Asu’nun odasında bulunan kan izleri Asu’nun öldürüldüğünü gösterir? Kemal ve Nihan Asu’nun odasına girince şaşkına dönerler.Asu’nun öldüğünü düşünürken Mercan komiser görevlendirilir.Mercan komiser ise inceleme yapmak için Asu’nun evinde araştırma yapar ve Asu’nun mutfağında bir bıçağın eksik olduğunu fark edip işlerin daha büyük olduğunu düşünür

Nihan ve Kemal’den şüphelenmeye başlar.bunun üzerine ekip harekete geçer.Nihan Mercan komiserin bayan olmasından rahatsızlık duyar ve Kemal’e rahatsızlık duyduğunu dile getirir.Mercan komiser Asu’nun öldüğünü düşünür ve delil aramaya başlar.Kemal’in avuç içinin kesik olması neyin işaretini gösterir?

Mercan komiser Asu’nun öldüğünü Emir’e anlatır. Emir ise şoka girer ve kimin yaptığını düşünerek katilin peşine düşecektir.Kemal Nihan’dan ne yin yalan olduğunu söylüyecektir?yoksa Kemal Asu’nun Nihan’a düzenlediği korkunç plan için kendine hakim olamayıp Asu’nun canına Kemal mi kıydı?Asu tüm gerçeklerin onda olduğu belgelere neler olacak.

Nihan ve Kemal işbirliği yaparken acaba Kemal üstündeki delilleri mi yok edecek? Tüm gerçekleri bilen Gürcan’dan ise kötü haber gelecektir.bunun üzerine Ozan için otopsi yapılacak ve tüm gerçekler ortaya çıkacak mı?Zeynep ise kendine yeni bir yol çizmek için Hakanla nikah masasına oturacaktır.bu durumu son kez Emir’le görüşmek ister ve Emir’le karşı karşıya gelir.

Emir bunun karşısında hiç beklemediği bir soruyla karşılaştığı için şok geçirir.Mercan komiser ise tüm delillerin Kemal’i göstermesi üzerine ekiplere Kemal’in yakalanması için emir verir.Kemal tutuklanacak mı?Asu’nun ölümüni araştırmak için Emir iş başındadır. Emir Kozcuoğlu tüm gerçekleri aralıyacaktır? Kemal ve Nihan’ın araştımaları sonucu her zamn Emir Kozcuoğlu engeline takılacaktır?

KARA SEVDA SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Asu’nun odasında bulunan korkunç izler ve deliller Asu’nun öldürüldüğünü gösterirken, polisler cesedini bulmak için harekete geçer. Kemal ve Nihan, bu cinayet soruşturmasını incelemek için görevlendirilen Komiser Mercan’la bu sırada tanışır.

Mercan, bu tanışıklığın Kemal ve Nihan’la daha uzun karşılaşmalar içereceğini ima ederken, Nihan, Mercan’ın Kemal’e tavırlarından ilk andan rahatsız olur. Kemal’in ise huzursuz olduğu kimsenin bilmediği başka bir gerçek vardır: Asu’yu son gören kendisidir. Asu’nun ölümünde baş düşmanının parmağı olduğunu düşünen Emir, hem kendisini annesinin gözünde aklamak, hem de Kemal’den sonsuza kadar kurtulmak için gerçeğin peşine düşer. Kemal ise üstündeki şüphelerin izinden giderek olayı çözmeye çalışırken, Mercan’ın yakın markajından kurtulamaz.

Tabii ki Mercan da Nihan’ın yakın markajından kurtulamayacaktır. Öte yandan Asu’nun Ozan cinayetindeki rolüyle ilgili gerçekleri bilen tek insan olan Gürcan’dan kötü haber gelir. Umutların tükendiği anda, Ozan’a yapılacak otopsiyle ilgili gerekli izin çıkar. Zeynep ve Hakan nikah tarihi alır. Zeynep, bu kararını son kez Emir’e bildirmek için karşısına çıktığında Emir’den beklemediği bir restle karşılaşır. Kemal’in etrafı Asu’nun cinayetiyle sarıldığında kurtuluşu için tek bir yol vardır. O yolun önündeki en büyük engel ise Emir Kozcuoğlu’dur.

KARA SEVDA KONUSU:

Ay Yapım yapımcılığında gerçekleşen, başrollerini Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı, şimdiden yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen "Kara Sevda" adlı dizinin ilk tanıtımı, geçtiğimiz akşam Star TV ekranlarından izleyiciyle buluştu. Maden ocağından görüntülerin yer verildiği tanıtım büyük merak uyandırdı.

Burak Özçivit'in bir maden mühendisini canlandıracağı dizinin ilk sahnelerinin çekimleri Zonguldak'ta bir maden ocağında gerçekleşti. Yönetmenliğini Hilal Saral’ın yapacağı, senaristliğini Anıl Eke ve Özlem Yılmaz'ın üstlendiği dizi; uzak dünyaların insanları Kemal (Burak Özçivit) ile Nihan'ın (Neslihan Atagül) mucizevi aşk hikayesini konu alacak. Yeni sezonun çok konuşulacak yapımları arasında yer alacak olan "Kara Sevda" dizisi Eylül ayında Star TV'de ekrana gelecek.