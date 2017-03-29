Kara Sevda 29 Mart Yeni Bölüm Varmı Yokmu Star Yayın Akışından Çıkarıldı'mı?Ne Zaman Yayınlanacak

Star Tv'nin en çok izlenen dizilerinden Kara Sevda 29 Nart Çarşamba yeni bölüm varmı yokmu Saat 20:00'da oynanaması gereken Kara Sevda Dizisi Başbakan Özel programı Nedneiyle Saat 21:00'da Özetsiz olarak ekrana gelecek. Kara Sevda yeni bölümü 29 Mart Çarşamba Akşamı Saat 21:00'da Star tv ekranlarında Özetsiz olarak ekrana gelecek.

KARA SEVDA YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK:

Asu’nun odasında bulunan korkunç izler ve deliller Asu’nun öldürüldüğünü gösterirken, polisler cesedini bulmak için harekete geçer. Kemal ve Nihan, bu cinayet soruşturmasını incelemek için görevlendirilen Komiser Mercan’la bu sırada tanışır.

Mercan, bu tanışıklığın Kemal ve Nihan’la daha uzun karşılaşmalar içereceğini ima ederken, Nihan, Mercan’ın Kemal’e tavırlarından ilk andan rahatsız olur. Kemal’in ise huzursuz olduğu kimsenin bilmediği başka bir gerçek vardır: Asu’yu son gören kendisidir. Asu’nun ölümünde baş düşmanının parmağı olduğunu düşünen Emir, hem kendisini annesinin gözünde aklamak, hem de Kemal’den sonsuza kadar kurtulmak için gerçeğin peşine düşer.

Kemal ise üstündeki şüphelerin izinden giderek olayı çözmeye çalışırken, Mercan’ın yakın markajından kurtulamaz. Tabii ki Mercan da Nihan’ın yakın markajından kurtulamayacaktır. Öte yandan Asu’nun Ozan cinayetindeki rolüyle ilgili gerçekleri bilen tek insan olan Gürcan’dan kötü haber gelir. Umutların tükendiği anda, Ozan’a yapılacak otopsiyle ilgili gerekli izin çıkar.

Zeynep ve Hakan nikah tarihi alır. Zeynep, bu kararını son kez Emir’e bildirmek için karşısına çıktığında Emir’den beklemediği bir restle karşılaşır. Kemal’in etrafı Asu’nun cinayetiyle sarıldığında kurtuluşu için tek bir yol vardır. O yolun önündeki en büyük engel ise Emir Kozcuoğlu’dur.

KARA SEVDA KONUSU:

Kara Sevda, 14 Ekim 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan dizidir. Dizinin başrollerinde Burak Özçivit, Neslihan Atagül ve Kaan Urgancıoğlu yer almaktadır. Yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral bulunmaktadır.

Senarist kadrosunda Anıl Eke, Özlem Yılmaz ve Burcu Görgün'ün bulunduğu dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca; Kürşat Alnıaçık, Burak Sergen, Zeyno Eracar, Orhan Güner, Neşe Baykent, Barış Alpaykut, Melisa Aslı Pamuk yer alıyor. Dizinin çekimleri 1. bölümdeki maden kazası (Zonguldak) hariç İstanbul ilinde gerçekleşmektedir.

Kara Sevda'da; dar gelirli bir ailenin umutlarını bağladığı oğlu Kemal Soydere (Burak Özçivit) ile kendini ait hissetmediği ihtişamlı bir hayatın içine doğan Nihan Sezin'in (Neslihan Atagül) imkansızlıklar ve mucizelerle dolu hikayesi anlatılıyor. Dizide, Kemal ve Nihan'ın bir gecede değişen hayatlarına damga vuran isim ise varlıklı bir ailenin oğlu olan Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu).