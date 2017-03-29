Kara Sevda 29 Mart Yeni Bölüm 62.Son Bölüm Star Canlı Asu Öldü'mü?

Star Tv'nin en çok izlenen dizisi Kara Sevda 29 Mart yeni bölümde heyecan dorukta Kara Sevda yeni bölümde Asu Öldümü?Yeni komiser Mercan Rüzgarı yeni bölümde esiyor.Mercan Asu'nun ölümü sonrası Kemali Suçlar. Peki Aduyu Kim Öldürdü. Kemal kimi öldürdü. Kara Sevda 62.Bölümü Nefesleri eksecek. Star Tv Canlı

Asu’nun odasında bulunan korkunç izler ve deliller Asu’nun öldürüldüğünü gösterirken, polisler cesedini bulmak için harekete geçer. Kemal ve Nihan, bu cinayet soruşturmasını incelemek için görevlendirilen Komiser Mercan’la bu sırada tanışır. Mercan, bu tanışıklığın Kemal ve Nihan’la daha uzun karşılaşmalar içereceğini ima ederken, Nihan, Mercan’ın Kemal’e tavırlarından ilk andan rahatsız olur. Kemal’in ise huzursuz olduğu kimsenin bilmediği başka bir gerçek vardır:

Asu’yu son gören kendisidir. Asu’nun ölümünde baş düşmanının parmağı olduğunu düşünen Emir, hem kendisini annesinin gözünde aklamak, hem de Kemal’den sonsuza kadar kurtulmak için gerçeğin peşine düşer. Kemal ise üstündeki şüphelerin izinden giderek olayı çözmeye çalışırken, Mercan’ın yakın markajından kurtulamaz.

Tabii ki Mercan da Nihan’ın yakın markajından kurtulamayacaktır. Öte yandan Asu’nun Ozan cinayetindeki rolüyle ilgili gerçekleri bilen tek insan olan Gürcan’dan kötü haber gelir. Umutların tükendiği anda, Ozan’a yapılacak otopsiyle ilgili gerekli izin çıkar. Zeynep ve Hakan nikah tarihi alır.

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Zeynep, bu kararını son kez Emir’e bildirmek için karşısına çıktığında Emir’den beklemediği bir restle karşılaşır. Kemal’in etrafı Asu’nun cinayetiyle sarıldığında kurtuluşu için tek bir yol vardır. O yolun önündeki en büyük engel ise Emir Kozcuoğlu’dur.