Kara Havacılık Komutanlığı'nda çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ soruşturmaları kapsamında Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki 48 pilot hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık, ayrıca şüphelilerin mahrem imamı olan 15 kişi hakkında da gözaltı kararı çıkardı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, ''Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından PERİYODİK arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 pilot albay, 4 pilot yarbay, 4 pilot binbaşı, 9 pilot yüzbaşı, 27 pilot üsteğmen, 1 teğmen olmak üzere toplam 48 pilot şüpheli ile bahse konu askerleri FETÖ terör örgütü adına yönetip yönlendiren 15 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 63 şüphelİ hakkında 30.01.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

Gözaltına alınan ASKER şüphelilerin 46 sı muvazzaf asker olup halen helikopter pilotu olarak aktif görevdedir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir.'' denildi

Özkan ARSLAN-ANKARA/



