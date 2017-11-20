Kar yağışı başladı , yollar ulaşıma kapandı !

Tüm yurtta beklenen soğuk hava ve yağışları haftabaşı itibariyle başladı.Yurdun Batısı'ında sağanak yağış etkisini gösterirken Doğusu'nda ise sağanak kar yağışı etkisini göstermeye başladı.Özellikle Hakkari ve ve Muş'taki kar yağışları bölgeyi tamamen etkisi altına alırken yoğun kar yağışı yolları ulaşıma kapattı.

Hakkari'den gece geç saatler başlayan kar yağışı trafiği felç ederken yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştığı öğrenildi.Öte yandan Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 köy ve 22 mezra yolu ulaşıma kapandı.Bir taraftan sis, diğer taraftan kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde hayat adeta durma noktasına geldi.

Hakkari'deki vatandaşlar ise kar yağışını "Kar berekettir" diyerek kutluyorlar ...