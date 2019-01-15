KAR VE TİPİ NEDENİYLE SİVAS-ERZİNCAN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

SİVAS-Erzincan karayolu, kar ve tipinin etkili olduğu İmranlı ilçesi Kızıldağ mevkisinde ulaşıma kapandı. Bazı araçlar yolda kalırken, vatandaşlar Karayolları bakımevine sığındı.İmranlı ilçesinde öğleden sonra etkisini artıran kar yağış tipi ile birleşince ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Kızıldağ'da tipi nedeni ile görüş mesafesinin de düşmesiyle çok sayıda yüksek tonajlı araç ve otomobil yolda kaldı. Yolda kalanların yardımına Jandarma, Karayolları ve Kızılay ekipleri yetişti. Araçlarda bulunan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişi soğuktan etkilenmemeleri için yakınlardaki Karayolları Bakımevine alındı. Bölgeye sevk edilen Kızılay Sivas Şube Başkanlığı ekipleri de yolda kalan vatandaşlara biskivü ve meyve suyu dağıttı. Karayolları ekipleri ise kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması ve yolda kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Bölgeden görüntüler

-Yolda kalan araçların görüntüsü

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