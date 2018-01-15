'Kanal İstanbul' projesininin detayları açıklanıyor !

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi'nin detayları bugün açıklanıyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan , bugün saat 09:30'da düzenleyeceği basın toplantısıyla Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detayları açıklayacak.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan , Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detayları paylaşacağı bir basın toplantısı düzenleyecek.Daha önce proje kapsamında 5 alternatif üzerinde çalışıldığını belirten Arslan, söz konusu çalışmanın tamamlandığını söylemişti.

Bakan Arslan, projenin, yap-işlet-devret kamu-özel iş birliği karma modeliyle yapılacağını da aktarmıştı.