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Kanada'da Esrar Üretimi ve Satışı Serbest Oluyor

Kanada, ülkede hane başı 4 kök olmak üzere esrar üretimini serbest bırakmaya, kullanımını da 18 yaşından büyüklere serbest bırakmaya hazırlanıyor.

28 Mart 2017 Salı 16:52
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Kanada'da Esrar Üretimi ve Satışı Serbest Oluyor

Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın çoğunluğunda uyuşturucu maddesi olarak kabul edilen, üretimi ve tüketimi yasak olan esrar, Kana'da serbest oluyor.

Kanada esrar üretimini ve satışını bütünüyle serbest bırakan ilk G8 ülkesi olmaya hazırlanıyor. Geçen yıllarda esrarın medikal kullanımını serbest bırakan Kanada, 1 Temmuz 2018 tarihinde madde üzerindeki tüm kısıtlamaları iptal etmenin eşiğinde.

Canadian Broadcasting Corporation'a göre, Kanada'nın liberal hükümeti 2017'nin Nisan ayının ikinci haftasında esrarı bütünüyle serbest bırakacaklarını açıklayacak. Trudeau, geçen yıllarda yaptığı bir açıklamayla esrarı yasaklamanın çocukları bu maddeden uzak tutmak konusunda işe yaramadığını belirtmişti.

Kanada'da esrar üretimi lisanslı şirketlere bırakılacak olsa da, hane başına dört köke kadar ekimin de serbest bırakılacağı konuşuluyor. Lisanslı satışın ise 18 yaşından küçüklere yapılmayacağı belirtildi. Bazı yetkililer lisanslı satışın 2018'e yetişmesinin zor olduğunu, 2019'a ancak yetişeceğini belirtiyorlar.

 Kanada lisanslı esrar üretiminden yıllık 5-7 milyar dolarlık gelir elde etmeyi hedefliyor.



Son Güncelleme: 28.03.2017 17:12
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