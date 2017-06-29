Kalkışma Davasını Cumhurbaşkanlığı Danışmanları da İzledi

Malatya’daki Kalkışma Davası’nda mahkeme ara kararını açıkladı. Ara kararda tutuklu 28 sanığın, tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Eylül 2017’ye erteledi.



Kararda, ayrıca 2’inci Ordu Komutanlığı ve 7’ncı Ana Jet Üssü Komutanlığı'nın dava dosyalarının ayrılmasına, dönemin Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in bir sonraki duruşmaya katılmasına, o dönemde 2’inci Ordu Komutanlığı'nda görev yapan ve Orgeneral Adem Huduti'nin emir subayı olyan binbaşı Sedat Kaya’nın tutuksuz yargılanmasının devamına karar verildi.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti, 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun ile eski 7. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık’ın bulunduğu 6’sı general, 28’i tutuklu, 76 sanık bulunuyor.



Malatya’daki 'Kalkışma Davası'nı Cumhurbaşkanlığı danışmanları da izledi