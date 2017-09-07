Kalıntısı bile yetti, FETÖ'den hüküm giydi!

Erzurum'da FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski öğretmen Necati Özcan 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Telefonunda örgütün haberleşme programlarından Eagle'ın kalıntısı çıkan Özcan, hükümle birlikte tahliye edildi.

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sosyal paylaşım sitesi üzerinden örgütü destekleyen paylaşımlar yapan, örgüt aleyhine açıklama yapan eski milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunan ve meslekten ihraç edilen öğretmen Necati Özcan, 15 Temmuz sonrası tutuklanarak cezaevine kondu. Örgütün finans kaynağı Asya Katılım Bankasına düzenli olarak para transferi yaptığı belirlenen Necati Özcan'ın, örgüte müzahir Aktif Eğitim Sendikasına üye olduğu tespit edildi. Özcan hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

'Program kalıntıdır'

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında Necati Özcan'ın avukatı Volkan Morkoç, müvekkilinin dava sırasında ilk celsede tahliye edildiğini, dosya kapsamında araştırma raporlarının gelmesi sonucu tutuklandığını anımsattı. Gelen rapor içeriğinde Eagle programının yüklenme saatinin 19.31 olduğunu ve aynı zamanda değiştirilme tarihi olarakta 19.31 olarak göründüğüne dikkat çeken Morkoç, "Söz konusu programın yine bluetooth üzerinden yüklendiğinin belirtildiği açıklama karşısında programı kabul etmemekle beraber yüklenirken yarım kaldığı, yüklenemediği ya da yüklenmediği söz konusudur. Aslen programın kalıntı olduğu görülmektedir. Müvekkilim tutuksuz yargılandığında celse öncesinde kendisine rapor geldiğini ve tutuklanabileceğini söylememe rağmen kendisi adalete güvendiğini söylemişti" diye konuştu.

Son sözü sorulan Necati Özcan, tahliyesini ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Necati Özcan'ın üzerine atılı suçun sabit olduğuna kanaat getirerek 'silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan' 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti. Heyet, sanığın sağlık durumu ve programın kalıntı şeklinde olmasını dikkate alarak hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.